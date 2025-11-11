Составлен рейтинг российских работодателей

Газета РБК опубликовала новую редакцию рейтинга российских работодателей на основе данных за 2025 год. В анкетировании приняла участие 381 компания, совокупное число их работников составляет почти четыре миллиона человек.

Для оценки использовались пять групп критериев. Среди них условия труда (размер зарплаты, соцпакеты, текучесть кадров), эффективность бизнеса и инновационное развитие (рентабельность и выручка), социальная ответственность, деловая репутация и мнение сотрудников.

Итоговые позиции компаний в рейтинге представлены в виде нескольких групп — внутри каждой группы компании не ранжируются, а расставляются по алфавиту. В группу с наивысшим рейтингом вошли 50 компаний, шесть из них РБК отметил как «небольшие».

В группе с самым высоким рейтингом из крупных работодателей оказались «Авито», АЛРОСА, «Альфа-Банк» и «Альфа-Капитал», ВТБ, «Билайн», «Газпром нефть», «Дом.рф», а также Росатом. Небольшими компаниями с высоким рейтингом оказались 2UP и PIX Robotics (IT), Aquaart Group и INNORTO (ритейл), CODDY (образование).

Средняя зарплата в участвующих в рейтинге компаниях в 2025 году увеличилась на 9,5% и составила почти 170 тысяч рублей. Наибольший рост наблюдался в промышленном секторе, здесь зарплаты выросли в среднем на 16% и составили почти 145 тысяч рублей.

В тройку лидеров роста по зарплате также вошли секторы телекоммуникаций (+15%, 158,5 тысячи) и ритейла (+14%, 121,3 тысячи). Единственной сферой, в которой зарплаты по итогам года снизились, оказалось образование (-5%, 141,5 тысячи). На первое место по величине средней зарплаты вышел IT-сектор (210 тысяч), опередив лидера прошлого года, сферу лизинга. Выше среднего также получают сотрудники в сферах добычи полезных ископаемых, b2c-услуг, строительства и финансов.