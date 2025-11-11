EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Составлен рейтинг российских работодателей

2 минуты чтения 14:55 | Обновлено: 15:15
Составлен рейтинг российских работодателей

Газета РБК опубликовала новую редакцию рейтинга российских работодателей на основе данных за 2025 год. В анкетировании приняла участие 381 компания, совокупное число их работников составляет почти четыре миллиона человек.

Для оценки использовались пять групп критериев. Среди них условия труда (размер зарплаты, соцпакеты, текучесть кадров), эффективность бизнеса и инновационное развитие (рентабельность и выручка), социальная ответственность, деловая репутация и мнение сотрудников.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

Итоговые позиции компаний в рейтинге представлены в виде нескольких групп — внутри каждой группы компании не ранжируются, а расставляются по алфавиту. В группу с наивысшим рейтингом вошли 50 компаний, шесть из них РБК отметил как «небольшие».

В группе с самым высоким рейтингом из крупных работодателей оказались «Авито», АЛРОСА, «Альфа-Банк» и «Альфа-Капитал», ВТБ, «Билайн», «Газпром нефть», «Дом.рф», а также Росатом. Небольшими компаниями с высоким рейтингом оказались 2UP и PIX Robotics (IT), Aquaart Group и INNORTO (ритейл), CODDY (образование).

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
Криминал14 минут чтения

Средняя зарплата в участвующих в рейтинге компаниях в 2025 году увеличилась на 9,5% и составила почти 170 тысяч рублей. Наибольший рост наблюдался в промышленном секторе, здесь зарплаты выросли в среднем на 16% и составили почти 145 тысяч рублей.

В тройку лидеров роста по зарплате также вошли секторы телекоммуникаций (+15%, 158,5 тысячи) и ритейла (+14%, 121,3 тысячи). Единственной сферой, в которой зарплаты по итогам года снизились, оказалось образование (-5%, 141,5 тысячи). На первое место по величине средней зарплаты вышел IT-сектор (210 тысяч), опередив лидера прошлого года, сферу лизинга. Выше среднего также получают сотрудники в сферах добычи полезных ископаемых, b2c-услуг, строительства и финансов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Pexels

Посмотрите другие материалы

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября
«Футляр от человека»
Криминал
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
00:01 9 ноября
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Криминал
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
00:01 8 ноября
Британского принца лишили титула из-за книги
Мир
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
00:01 7 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке