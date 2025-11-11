EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Названы страны с самой короткой рабочей неделей

2 минуты чтения 19:15 | Обновлено: 19:16

Проект World Population Review опубликовал данные по средней продолжительности рабочей недели в различных странах мира. При составлении рейтинга авторы опирались на данные Международной организации труда и Организации экономического сотрудничества и развития. На результаты подсчета также влияла информация о работниках с неполной занятостью и о самозанятых.

Самой короткой рабочая неделя оказалась в Йемене, местные работники уделяют труду всего 25,9 часа. На второй строчке расположились Нидерланды (26,8 часа), на третьей — Норвегия (27,1 часа). В десятку также вошли Австрия, Дания, Финляндия, Вануату, Мозамбик, Швеция и Германия. Во всех этих странах сотрудники работают менее 40 часов в неделю.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

Больше всего работают жители Бутана — 54,5 часа в неделю. Страна лидирует со значительным отрывом от занявшего вторую строчку Судана (50,8 часа). На третьей месте расположилось Королевство Лесото с показателем в 50,2 часа. В десятке стран с самой продолжительной рабочей неделей оказались Республика Конго, ОАЭ, Сан-Томе и Принсипи, Иордания, Либерия, Пакистан и Катар. Работники в этих странах заняты более 46 часов в неделю.

Жители России работают 38,2 часа в неделю, это меньше нормальной продолжительности рабочей недели, установленной трудовым кодексом. Средняя продолжительность рабочей недели в мире при этом составляет 38,7 часа. 

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
Криминал14 минут чтения

Российские мужчины работают больше женщин — 39,2 часа против 37,2 часа. При этом мужчины уделяют работе меньше времени, чем в среднем по миру (40,7 часа), а женщины — больше (35,4 часа).

Россия находится в середине рейтинга. Россияне работают примерно столько же, сколько и сотрудники в Казахстане (38 часов), Армении (38) Болгарии (38,2) и Сербии (38,4).

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Мир
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
00:01 12 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября
«Футляр от человека»
Криминал
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
00:01 9 ноября
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Криминал
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
00:01 8 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке