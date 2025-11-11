Названы страны с самой короткой рабочей неделей

Проект World Population Review опубликовал данные по средней продолжительности рабочей недели в различных странах мира. При составлении рейтинга авторы опирались на данные Международной организации труда и Организации экономического сотрудничества и развития. На результаты подсчета также влияла информация о работниках с неполной занятостью и о самозанятых.

Самой короткой рабочая неделя оказалась в Йемене, местные работники уделяют труду всего 25,9 часа. На второй строчке расположились Нидерланды (26,8 часа), на третьей — Норвегия (27,1 часа). В десятку также вошли Австрия, Дания, Финляндия, Вануату, Мозамбик, Швеция и Германия. Во всех этих странах сотрудники работают менее 40 часов в неделю.

Больше всего работают жители Бутана — 54,5 часа в неделю. Страна лидирует со значительным отрывом от занявшего вторую строчку Судана (50,8 часа). На третьей месте расположилось Королевство Лесото с показателем в 50,2 часа. В десятке стран с самой продолжительной рабочей неделей оказались Республика Конго, ОАЭ, Сан-Томе и Принсипи, Иордания, Либерия, Пакистан и Катар. Работники в этих странах заняты более 46 часов в неделю.

Жители России работают 38,2 часа в неделю, это меньше нормальной продолжительности рабочей недели, установленной трудовым кодексом. Средняя продолжительность рабочей недели в мире при этом составляет 38,7 часа.

Российские мужчины работают больше женщин — 39,2 часа против 37,2 часа. При этом мужчины уделяют работе меньше времени, чем в среднем по миру (40,7 часа), а женщины — больше (35,4 часа).

Россия находится в середине рейтинга. Россияне работают примерно столько же, сколько и сотрудники в Казахстане (38 часов), Армении (38) Болгарии (38,2) и Сербии (38,4).