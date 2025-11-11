СМИ сообщили о первых случаях наказания за подписку на соцсети «нежелательной организации»

Двух жительниц Ростовской области оштрафовали за подписку на соцсети «нежелательной организации», сообщил близкий к силовикам телеграм-канал «Че по Ростову». Это может быть как прецедентом на пути к еще большему ужесточению контроля за потреблением контента, так и единичным актом устрашения для читателей оппозиционных медиа, подчеркивает «Агентство».

По данным телеграм-канала, под административное преследование попали Алиса Анисимова из Ростова-на-Дону и Галина Зазимко из Батайска. «Че по Ростову» утверждает, что обеих женщин привлекли по ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности организации, признанной нежелательной). Причина — подписка на телеграм-канал «Антивоенного комитета России» и публикация в нем «антироссийских» сообщений.

Анисимову, как говорится в посте, Ворошиловский райсуд Ростова оштрафовал 23 октября, Зазимко — Батайский городской суд 29 октября. Обе получили штраф по пять тысяч рублей. Тексты судебных решений не опубликованы, поэтому официальные формулировки обвинения и доказательная база неизвестны. «Че по Ростову» также публикует фотографии. На одной Зазимко якобы читает протокол в окружении трех силовиков в масках, на другой — женщина, предположительно Анисимова, находится в микроавтобусе рядом с силовиком.

По информации «Агентства», ранее случаев привлечения к ответственности по аналогичной статье за одну лишь подписку на соцсети зафиксировано не было. Это подтвердил и адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов. По его словам, обычно по этой статье штрафуют за репосты, комментарии или распространение материалов нежелательных организаций. Он допускает, что в данном случае основанием могли быть действия женщин в публичных обсуждениях на странице «Антивоенного комитета», однако без доступа к материалам дела это нельзя подтвердить.

Если же речь действительно идет о наказании за подписку, это может свидетельствовать о дальнейшей криминализации потребления контента, пишет «Агентство». В свою очередь, телеграм-канал «Че по Ростову» завершает свой пост призывом поделиться новостью с теми, кто читает оппозиционные каналы, «чтобы они знали, к чему может привести даже обычная подписка».