EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ сообщили о первых случаях наказания за подписку на соцсети «нежелательной организации»

2 минуты чтения 11:49 | Обновлено: 13:55
СМИ сообщили о первых случаях наказания за подписку на соцсети «нежелательной организации»

Двух жительниц Ростовской области оштрафовали за подписку на соцсети «нежелательной организации», сообщил близкий к силовикам телеграм-канал «Че по Ростову». Это может быть как прецедентом на пути к еще большему ужесточению контроля за потреблением контента, так и единичным актом устрашения для читателей оппозиционных медиа, подчеркивает «Агентство».

По данным телеграм-канала, под административное преследование попали Алиса Анисимова из Ростова-на-Дону и Галина Зазимко из Батайска. «Че по Ростову» утверждает, что обеих женщин привлекли по ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности организации, признанной нежелательной). Причина — подписка на телеграм-канал «Антивоенного комитета России» и публикация в нем «антироссийских» сообщений.

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
Криминал14 минут чтения

Анисимову, как говорится в посте, Ворошиловский райсуд Ростова оштрафовал 23 октября, Зазимко — Батайский городской суд 29 октября. Обе получили штраф по пять тысяч рублей. Тексты судебных решений не опубликованы, поэтому официальные формулировки обвинения и доказательная база неизвестны. «Че по Ростову» также публикует фотографии. На одной Зазимко якобы читает протокол в окружении трех силовиков в масках, на другой — женщина, предположительно Анисимова, находится в микроавтобусе рядом с силовиком.

По информации «Агентства», ранее случаев привлечения к ответственности по аналогичной статье за одну лишь подписку на соцсети зафиксировано не было. Это подтвердил и адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов. По его словам, обычно по этой статье штрафуют за репосты, комментарии или распространение материалов нежелательных организаций. Он допускает, что в данном случае основанием могли быть действия женщин в публичных обсуждениях на странице «Антивоенного комитета», однако без доступа к материалам дела это нельзя подтвердить.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

Если же речь действительно идет о наказании за подписку, это может свидетельствовать о дальнейшей криминализации потребления контента, пишет «Агентство». В свою очередь, телеграм-канал «Че по Ростову» завершает свой пост призывом поделиться новостью с теми, кто читает оппозиционные каналы, «чтобы они знали, к чему может привести даже обычная подписка».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Unsplash

Посмотрите другие материалы

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября
«Футляр от человека»
Криминал
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
00:01 9 ноября
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Криминал
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
00:01 8 ноября
Британского принца лишили титула из-за книги
Мир
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
00:01 7 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке