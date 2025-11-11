EN
Пытавший россиян сотрудник МВД пожаловался на пытки

2 минуты чтения 23:20 11 ноября

Экс-главу центра по противодействию экстремизму МВД Ярославля Ивана Репина избили при задержании бывшие коллеги, сообщает правозащитный проект «Общественный вердикт». Сейчас бывший полицейский находится в СИЗО по обвинению в получении взятки.

По данным правозащитников, год назад Репина жестоко избили при задержании. Со ссылкой на видео нападения и показания самого силовика они утверждают, что оперативник Федюкин бил его ногой по голове, пока он лежал лицом вниз, а его сослуживец Коваленко душил его, прикладывая тряпку к лицу.

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
Криминал14 минут чтения

«Через некоторое время Коваленко выдернул тряпку изо рта Репина и отбросил ее. Репина приподняли, поставили на колени, после чего сотрудник в камуфляже, стоя за спиной, нанес сильный удар кулаком в область головы, от которого Репин упал и потерял сознание», — сообщил «Общественный вердикт».

Медики диагностировали у Репина ссадины на лбу, кровоизлияние на слизистых губ, ушибы мягких тканей головы и грудной клетки, головокружение, тошноту, кратковременную потерю сознания, перфорацию барабанной перепонки с двух сторон, кровоподтеки на верхнем веке правого глаза и на передней поверхности правого локтевого сустава. Также он на время терял слух.

Британского принца лишили титула из-за книги
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
Мир21 минута чтения

«Важные истории» обратили внимание, что в 2022 году Репина обвинили в жестоком избиении ярославского юриста и эко-активиста Андрея Акимова, обвиненного в «дискредитации армии». Акимов утверждает, что силовики, среди которых был Репин, били его по макушке, головой об стену, а также подвешивали его за наручники. Позднее активисту подожгли машину после угроз со стороны силовиков, а потом ему пришлось уволиться из библиотеки после проверки центра «Э».

«Репин также занимался разгоном митингов и фабрикацией дел в судах на участников мирных акций», — утверждает глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади. Он опубликовал выдержки из четырех протоколов за участие в протестных акциях, составленных на основе рапортов оперуполномоченного ярославского центра «Э» Репина И.С.

