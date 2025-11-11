Четырехлетний мальчик погиб после катания на снегоходе с пьяным отцом

В Красноярском крае пьяный отец прокатил своего четырехлетнего сына на снегоходе и попал с ним в аварию. Ребенок погиб в больнице от полученных травм. Об этом сообщает Главное управление следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Инцидент произошел девятого ноября в Туруханском районе. Согласно версии следствия, в тот день 42-летний местный житель решил прокатить своего четырехлетнего сына на снегоходе и посадил его впереди себя.

«Двигаясь по полевой дороге вблизи села Туруханск, не справившись с управлением, он допустил наезд на металлический столб с последующим опрокидыванием снегохода», — говорится в сообщении Следкома.

Пострадавших госпитализировали. Сообщается, что ребенок получил многочисленные травмы, от которых умер на следующий день. По данным телеграм-канала «МВД 24», отец отделался переломом и ушибом.

По факту случившегося полицейские составили административные материалы по статьям «управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения» (ч. 1 ст. 12.8 КоАП), «управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС» ( ч. 1 ст. 12.7 КоАП) и «управление ТС, не зарегистрированным в установленным порядке (ч. 1 ст. 12.1 КоАП).

Следственный комитет, в свою очередь, возбудил в отношении водителя уголовное дело по статье «нарушение управляющим автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК).

«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в Следкоме.

В мае стало известно, что 35-летний житель Читы убил своего семилетнего сына, а затем причинил себе телесные повреждения, приведшие к смерти. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК).