Общество

Блогерша обзвонила десятки церквей с просьбой накормить голодного ребенка и получила отказы

2 минуты чтения 13:37

Американская блогерша Никайли Монро решила проверить, откликнутся ли религиозные организации на ее просьбу помочь голодающему ребенку. На своей странице в TikTok она опубликовала уже более 40 роликов с реакцией разных общин. В большинстве случаев ей отказывали.

Монро представлялась матерью, у которой внезапно закончилась детская смесь и нет денег на покупку новой упаковки. В некоторых роликах она включала звук плачущего младенца, чтобы подчеркнуть срочность просьбы. Как отмечает The Express Tribune, ей отказывали с разными формулировками. Где-то говорили, что помощь больше не оказывают, где-то ссылались на правила, согласно которым церковь помогает только своим прихожанам или только пожилым людям. Некоторые советовали обращаться в государственные службы, благотворительные организации или даже «просто пойти в магазин». Несколько крупных общин ограничились передачей контактов сторонних фондов.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

По словам блогерши, из более чем 40 учреждений немедленно помочь согласились около десяти. Среди них католическая церковь, буддийский храм и несколько исламских центров. Остальные отказали напрямую или перенаправили ее к внешним службам поддержки.

После того, как ролики Монро распространились в соцсетях и начали активно обсуждаться, некоторые церкви публично ответили на эксперимент. По данным издания The Tab, один из пасторов даже прокомментировал эксперимент Никайли Монро в своей проповеди. Он назвал женщину «злой ведьмой» и заявил, что с ней «разберутся очень быстро», если она когда-нибудь придет в его церковь.

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
Криминал14 минут чтения

Другой пастор в течение двадцати минут перечислял благотворительные инициативы своей общины, а блогершу охарактеризовал как слишком «невежественного» и «либерального» человека. И все же в числе собеседников Монро оказался представитель церкви, который вызвался помочь. Он уточнил, какая именно смесь требуется ребенку и предложил купить ее за свой счет. После публикации ролика его община получила более 75 тысяч долларов пожертвований на продовольственную помощь.

Этот эксперимент вызвал дискуссию о том, насколько религиозные учреждения в США готовы помогать людям в экстренных ситуациях. Некоторые пользователи в соцсетях критикуют сам метод эксперимента. Другие отмечают, что если официальные контакты церкви не позволяют получить помощь, проблема может быть системной. Монро продолжает публиковать новые ролики в рамках эксперимента на своей странице в TikTok.

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
