Блогерша обзвонила десятки церквей с просьбой накормить голодного ребенка и получила отказы

Американская блогерша Никайли Монро решила проверить, откликнутся ли религиозные организации на ее просьбу помочь голодающему ребенку. На своей странице в TikTok она опубликовала уже более 40 роликов с реакцией разных общин. В большинстве случаев ей отказывали.

Монро представлялась матерью, у которой внезапно закончилась детская смесь и нет денег на покупку новой упаковки. В некоторых роликах она включала звук плачущего младенца, чтобы подчеркнуть срочность просьбы. Как отмечает The Express Tribune, ей отказывали с разными формулировками. Где-то говорили, что помощь больше не оказывают, где-то ссылались на правила, согласно которым церковь помогает только своим прихожанам или только пожилым людям. Некоторые советовали обращаться в государственные службы, благотворительные организации или даже «просто пойти в магазин». Несколько крупных общин ограничились передачей контактов сторонних фондов.

По словам блогерши, из более чем 40 учреждений немедленно помочь согласились около десяти. Среди них католическая церковь, буддийский храм и несколько исламских центров. Остальные отказали напрямую или перенаправили ее к внешним службам поддержки.

После того, как ролики Монро распространились в соцсетях и начали активно обсуждаться, некоторые церкви публично ответили на эксперимент. По данным издания The Tab, один из пасторов даже прокомментировал эксперимент Никайли Монро в своей проповеди. Он назвал женщину «злой ведьмой» и заявил, что с ней «разберутся очень быстро», если она когда-нибудь придет в его церковь.

Другой пастор в течение двадцати минут перечислял благотворительные инициативы своей общины, а блогершу охарактеризовал как слишком «невежественного» и «либерального» человека. И все же в числе собеседников Монро оказался представитель церкви, который вызвался помочь. Он уточнил, какая именно смесь требуется ребенку и предложил купить ее за свой счет. После публикации ролика его община получила более 75 тысяч долларов пожертвований на продовольственную помощь.

Этот эксперимент вызвал дискуссию о том, насколько религиозные учреждения в США готовы помогать людям в экстренных ситуациях. Некоторые пользователи в соцсетях критикуют сам метод эксперимента. Другие отмечают, что если официальные контакты церкви не позволяют получить помощь, проблема может быть системной. Монро продолжает публиковать новые ролики в рамках эксперимента на своей странице в TikTok.