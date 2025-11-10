EN
Экономика

Россияне начали скупать валюту

2 минуты чтения 20:49 | Обновлено: 20:57

В октябре россияне купили максимальный объем иностранной валюты за почти два года, потратив на нее 158,6 миллиарда рублей. Об этом пишет РБК.

По сравнению с прошлым месяцем объем купленной валюты вырос в 1,8 раза или на 72 миллиарда рублей. Среднемесячный объем покупки валюты за первые девять месяцев 2025 года составлял 84,4 миллиарда, а в конце прошлого года россияне предпочитали продавать ее.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

В ЦБ показатели октября объяснили «разовыми факторами» и заявили, что спрос на валюту наблюдался со стороны ограниченного круга физических лиц. Они направили валюту на депозиты в банках, отмечает регулятор.

Спрос на валютные депозиты среди физлиц значительно вырос, вложения в них составили 234 миллиарда за месяц в пересчете на рубли отмечается в отчете Центробанка. Рублевые вклады в октябре пополнились на 722 миллиарда.

При этом спрос увеличился и среди юридических лиц. В октябре они купили валюты на три триллиона рублей, в прошлом месяце этот показатель был меньше на 0,2 триллиона. Крупнейшие экспортеры нарастили продажи валюты на 68% по сравнению с прошлым месяцем.

«Ха-ха я убью снова»
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
Криминал10 минут чтения

Ранее журналисты рассказали о проблемах российских банков при трансграничных переводах через систему быстрых платежей (СБП). Проблема появилась после того, как СБП начала обрабатывать переводы в восемь стран (Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Лаос, Молдову, Таджикистан, Узбекистан) и частично признанную Абхазию.

При этом правила валютного контроля требуют от банков приостанавливать транзакции или запрашивать у клиентов дополнительные документы, но механизм работы СБП предполагает мгновенное исполнение платежей. В ЦБ банкам ответили, что они обязаны осуществлять контроль вне зависимости от систем или способов перевода средств. Опрошенный эксперт заявил, что регулятор таким образом пытается переложить решение проблем на финансовые организации.

Горящие новости
