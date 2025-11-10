Россияне начали скупать валюту

В октябре россияне купили максимальный объем иностранной валюты за почти два года, потратив на нее 158,6 миллиарда рублей. Об этом пишет РБК.

По сравнению с прошлым месяцем объем купленной валюты вырос в 1,8 раза или на 72 миллиарда рублей. Среднемесячный объем покупки валюты за первые девять месяцев 2025 года составлял 84,4 миллиарда, а в конце прошлого года россияне предпочитали продавать ее.

В ЦБ показатели октября объяснили «разовыми факторами» и заявили, что спрос на валюту наблюдался со стороны ограниченного круга физических лиц. Они направили валюту на депозиты в банках, отмечает регулятор.

Спрос на валютные депозиты среди физлиц значительно вырос, вложения в них составили 234 миллиарда за месяц в пересчете на рубли отмечается в отчете Центробанка. Рублевые вклады в октябре пополнились на 722 миллиарда.

При этом спрос увеличился и среди юридических лиц. В октябре они купили валюты на три триллиона рублей, в прошлом месяце этот показатель был меньше на 0,2 триллиона. Крупнейшие экспортеры нарастили продажи валюты на 68% по сравнению с прошлым месяцем.

Ранее журналисты рассказали о проблемах российских банков при трансграничных переводах через систему быстрых платежей (СБП). Проблема появилась после того, как СБП начала обрабатывать переводы в восемь стран (Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Лаос, Молдову, Таджикистан, Узбекистан) и частично признанную Абхазию.

При этом правила валютного контроля требуют от банков приостанавливать транзакции или запрашивать у клиентов дополнительные документы, но механизм работы СБП предполагает мгновенное исполнение платежей. В ЦБ банкам ответили, что они обязаны осуществлять контроль вне зависимости от систем или способов перевода средств. Опрошенный эксперт заявил, что регулятор таким образом пытается переложить решение проблем на финансовые организации.