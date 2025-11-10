EN
Названы самые довольные своей карьерой россияне

2 минуты чтения 08:18

Больше всего в России своей работой довольны медики и программисты. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob, которые публикует РБК.

Кроме того, высокой доля довольных выбором профессии оказалась среди медицинских сестер, водителей и HR-менеджеров. Среди них о том, что довольны своей карьерой заявили 59%, 58% и 57% соответственно.

Всего 45% опрошенных сказали исследователям, что удовлетворены выбором своего карьерного пути и, если бы могли сделать его снова, не стали бы ничего менять.

В то же время 35% респондентов заявили, что, имея такую возможность, выбрали бы другую профессию. При этом каждый пятый опрошенный затруднился с ответом.

Довольных своим карьерным выбором оказалось больше среди мужчин, чем среди женщин — 48% против 43%. Также об удовлетворенности выбранной профессией заявили 44% опрошенных с высшим образованием. В то же время, среди респондентов со средним профессиональным образованием выбором карьерного пути оказались довольны лишь 40% опрошенных.

Наименьший уровень уверенности в своем карьерном выборе продемонстрировали молодые участники опроса в возрасте до 35 лет. Среди них только 41% респондентов заявили, что не сомневаются в том, что выбрали свой профессиональный путь правильно. Уверенность в правильности своего выбора растет с годами. Так, среди опрошенных в возрасте от 35 до 45 лет в нем уверены 47% респондентов, а среди тех, кто старше 45 лет — 51%.

В то же время самой высокой доля уверенных в том, что выбрали свой карьерный путь правильно, оказалась среди россиян, которые зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц. В этой категории в своем выборе не разочаровались 57% опрошенных.

