Российские регионы начали набор резервистов для защиты «критически важных» объектов

После подписания Владимиром Путиным закона, позволяющего привлекать резервистов для защиты «критически важных» объектов в «мирное» время, в российских регионах начались кампании по набору добровольцев. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, соответствующая работа ведется уже в двух десятках субъектов Российской Федерации. Как отмечается, резервистов планируется использовать в первую очередь для защиты инфраструктурных объектов от атак беспилотников. При этом на время службы они получат статус военнослужащих со всеми положенными льготами, включая социальные гарантии и выплаты.

Как утверждает «Коммерсантъ», формирование из резервистов специальных отрядов для отражения атак дронов началось еще до вступления в силу соответствующего закона. Так, одним из первых о создании отряда БАРС-47, предназначенного для борьбы с беспилотниками и диверсантами, объявило правительство Ленинградской области.

В ноябре же к формированию аналогичных подразделений приступили власти еще 19 российских регионов. Одним из них стал Татарстан, где добровольцев планируют задействовать для охраны объектов нефтяной промышленности в Казани и Нижнекамске. Первое такое подразделение, состоящее из 21 бойца, по данным местной прессы, уже отправилось на военные сборы.

В свою очередь, в Башкортостане власти собрались формировать из резервистов «мобильные огневые группы», которые будут отбивать атаки беспилотников на ключевые объекты топливно-энергетического и нефтехимического комплекса региона, такие как НПЗ «Башнефти» и промышленные площадки «Уфанефтехима» и «Газпрома». Также о формировании первого отряда из 15 бойцов сообщили власти Нижегородской области.

Ранее российские СМИ утверждали, что привлечение резервистов для обороны объектов внутри страны позволило российским властям избежать второй волны мобилизации.