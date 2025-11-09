EN
Политика

В НАТО боялись третьей мировой войны из-за помощи Украине

2 минуты чтения 09:05

Бывший генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбе закрыть воздушное пространство после начала полномасштабного вторжения России из-за страха начала третьей мировой войны. Об этом Столтенберг рассказал в интервью The Times.

Он вспоминал «болезненный момент» февраля 2022 года, когда, по его словам, Зеленский позвонил ему из бункера в Киеве и сказал: «Я принимаю, что вы не отправите наземные войска НАТО, хотя я с этим не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство. Не дайте российским самолетам, дронам и вертолетам летать и атаковать нас».

Зеленский напомнил Столтенбергу, что альянс уже закрывал небо над Боснией и Герцеговиной в 1990-х годах, а союзники по НАТО, включая Великобританию, делали то же самое над севером Ирака, чтобы защитить курдов.

Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
Криминал11 минут чтения

Бывший генсек НАТО заявил, что на тот момент весь альянс «боялся за жизнь Зеленского и его семьи», однако ему пришлось отказать. «Я понимаю, почему вы об этом просите. Но этого не произойдет, потому что, если НАТО закроет воздушное пространство Украины, первым делом нам придется вывести из строя российские системы ПВО в Беларуси и России, поскольку мы не можем летать над Украиной, когда российские ракеты ПВО нацелены на самолеты НАТО», — ответил он украинскому президенту.

Он также подчеркнул, что в случае обнаружения в воздухе российского воздушного судна, его пришлось бы сбить. По его словам, в таком случае альянс оказался бы «в ситуации настоящей войны» с Россией, чего в НАТО не хотели.

«Как заявил Джо Байден, который в то время был президентом США, мы не пойдем на риск третьей мировой войны ради Украины. Но я помню, что было чрезвычайно болезненно закончить этот телефонный разговор с Зеленским, зная, что его жизнь в опасности», — добавил Столтенберг.

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

Он также рассказал, что утром 24 февраля союзники собрались в штаб-квартире НАТО и «приняли два решения». Первое касалось, того, чтобы усилить поддержку Украины, а второе — сделать все возможное, «чтобы эта война не вышла за пределы Украины и не переросла в полномасштабную войну между Россией и НАТО».

По его мнению, если бы альянс раньше предоставил Украине больше военной поддержки, это могло бы предотвратить полномасштабное вторжение. В таком случае Владимир Путин, вероятно, пришел бы к выводу, что нападение невозможно, поскольку союзники НАТО уже вооружили Украину, отметил Столтенберг. Однако этого не произошло, и, как подчеркнул бывший генсек, именно поэтому России было гораздо проще начать войну.

