Уволенный из-за большого количества пройденных шагов сотрудник отсудил компенсацию у компании

Неназванная китайская компания из провинции Цзянсу уволила своего сотрудника по фамилии Чэнь из-за слишком большого количества пройденных шагов во время больничного. Они сослались на данные трекера, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Мужчина несколько раз уходил на больничный и предоставлял своему работодателю справки из больницы, подтверждающие диагноз и необходимость отдыха. Ему объявили об увольнении, вызвав на место работы с просьбой предоставить дополнительные медицинские документы.

Чэнь узнал о причине увольнения лишь через несколько дней — ему сообщили, что он якобы солгал о состоянии своего здоровья. Мужчина подал на компанию в суд и потребовал выплатить ему почти 119 тысяч юаней (около 16,7 тысячи долларов) в качестве компенсации, но затем получил ответный иск.

Во время разбирательства компания заявила, что засняла Чэня бегущим к офису в день, когда его попросили принести документы — работодатель посчитал подозрительным такое поведение для взявшего больничный по заболеванию ноги. Также суду предоставили данные трекингового приложения, которое зафиксировало 16 тысяч пройденных мужчиной шагов в этот же день.

Органы власти во время спора поддержали Чэня, который предоставил все выписки из больницы, в том числе и снимки стопы. Суд встал на сторону мужчины и обязал работодателя выплатить компенсацию за незаконное увольнение.

Об этой истории, произошедшей в 2019 году, стало известно недавно, ее подробности рассказало министерство юстиции Китая в своих социальных сетях. Из публикаций также выяснилось, что сначала мужчина взял два больничных из-за болезни спины. Вернувшись к работе после месячного отсутствия, он в тот же день подал заявление на еще один больничный из-за боли в ноге, через неделю получил еще один больничный, а позже продлил и его.

Кейс Чэня активно обсуждается китайцами в интернете, отмечают журналисты. Жители КНР возмутились попытками компании отслеживать активность своих сотрудников в нерабочее время и отметили, что трекинговые приложения часто неправильно считают шаги, а сам мужчина мог получить такое большое значение и из-за похода за необходимыми лекарствами.