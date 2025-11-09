EN
Уволенный из-за большого количества пройденных шагов сотрудник отсудил компенсацию у компании

2 минуты чтения 16:03 | Обновлено: 16:05

Неназванная китайская компания из провинции Цзянсу уволила своего сотрудника по фамилии Чэнь из-за слишком большого количества пройденных шагов во время больничного. Они сослались на данные трекера, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Мужчина несколько раз уходил на больничный и предоставлял своему работодателю справки из больницы, подтверждающие диагноз и необходимость отдыха. Ему объявили об увольнении, вызвав на место работы с просьбой предоставить дополнительные медицинские документы.

«Футляр от человека»
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
Криминал53 минуты чтения

Чэнь узнал о причине увольнения лишь через несколько дней — ему сообщили, что он якобы солгал о состоянии своего здоровья. Мужчина подал на компанию в суд и потребовал выплатить ему почти 119 тысяч юаней (около 16,7 тысячи долларов) в качестве компенсации, но затем получил ответный иск.

Во время разбирательства компания заявила, что засняла Чэня бегущим к офису в день, когда его попросили принести документы — работодатель посчитал подозрительным такое поведение для взявшего больничный по заболеванию ноги. Также суду предоставили данные трекингового приложения, которое зафиксировало 16 тысяч пройденных мужчиной шагов в этот же день.

Органы власти во время спора поддержали Чэня, который предоставил все выписки из больницы, в том числе и снимки стопы. Суд встал на сторону мужчины и обязал работодателя выплатить компенсацию за незаконное увольнение.

Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
Криминал11 минут чтения

Об этой истории, произошедшей в 2019 году, стало известно недавно, ее подробности рассказало министерство юстиции Китая в своих социальных сетях. Из публикаций также выяснилось, что сначала мужчина взял два больничных из-за болезни спины. Вернувшись к работе после месячного отсутствия, он в тот же день подал заявление на еще один больничный из-за боли в ноге, через неделю получил еще один больничный, а позже продлил и его.

Кейс Чэня активно обсуждается китайцами в интернете, отмечают журналисты. Жители КНР возмутились попытками компании отслеживать активность своих сотрудников в нерабочее время и отметили, что трекинговые приложения часто неправильно считают шаги, а сам мужчина мог получить такое большое значение и из-за похода за необходимыми лекарствами.

