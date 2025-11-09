Первый за 14 лет паром с пассажирами из Турции не пустили в Россию

Россия не пустила в сочинский морской порт грузопассажирский паром из турецкого города Трабзон. Судно ожидало согласования захода в порт почти три дня и теперь возвращается обратно. Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель компании-организатора маршрута ООО «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян.

«После двух с половиной суток ожидания парому отказали в заходе в порт Сочи, паром возвращается в Трабзон не высадив своих граждан», — сказал Туркменян.

Первый за 14 лет паром Sea Bridge отплыл из Трабзона вечером в среду и утром в четверг встал на рейд у Сочи, в ожидании разрешения на заход в порт. На борту находятся 20 пассажиров, среди которых двое граждан Турции и 18 граждан России.

По словам Туркменяна, паром получил разрешение на вход в территориальные воды России и должен был зайти в сочинский порт после досмотра. Однако, как отметил глава ООО «СВС Шиппинг», сделать это после прибытия шестого ноября Sea Bridge не смог из-за проведения учений флота в акватории порта.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Сочи отказались принимать Seabridge, поскольку у судна не было разрешения на вход в территориальные воды России. «Более того, сам порт Сочи был закрыт для учений до 12:00», — сообщили в АТОР.

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном, которое ранее осуществлялось с 1993 по 2011 годы, планировалось возобновить в 2024 году, однако запуск рейсов неоднократно откладывался по разным причинам. Последний раз это произошло в конце октября. Так, из-за надвигающегося шторма рейс, запланированный на 29 октября, перенесли на пятое ноября.

В середине октября паром Seabridge совершил тестовый рейс из Трабзона в Сочи, но был возвращен из-за проблем с безопасностью. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что выход парома был несогласованным.