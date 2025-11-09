EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Первый за 14 лет паром с пассажирами из Турции не пустили в Россию

2 минуты чтения 12:38

Россия не пустила в сочинский морской порт грузопассажирский паром из турецкого города Трабзон. Судно ожидало согласования захода в порт почти три дня и теперь возвращается обратно. Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель компании-организатора маршрута ООО «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян.

«После двух с половиной суток ожидания парому отказали в заходе в порт Сочи, паром возвращается в Трабзон не высадив своих граждан», — сказал Туркменян.

Первый за 14 лет паром Sea Bridge отплыл из Трабзона вечером в среду и утром в четверг встал на рейд у Сочи, в ожидании разрешения на заход в порт. На борту находятся 20 пассажиров, среди которых двое граждан Турции и 18 граждан России.

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

По словам Туркменяна, паром получил разрешение на вход в территориальные воды России и должен был зайти в сочинский порт после досмотра. Однако, как отметил глава ООО «СВС Шиппинг», сделать это после прибытия шестого ноября Sea Bridge не смог из-за проведения учений флота в акватории порта.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Сочи отказались принимать Seabridge, поскольку у судна не было разрешения на вход в территориальные воды России. «Более того, сам порт Сочи был закрыт для учений до 12:00», — сообщили в АТОР.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
Мир11 минут чтения

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном, которое ранее осуществлялось с 1993 по 2011 годы, планировалось возобновить в 2024 году, однако запуск рейсов неоднократно откладывался по разным причинам. Последний раз это произошло в конце октября. Так, из-за надвигающегося шторма рейс, запланированный на 29 октября, перенесли на пятое ноября.

В середине октября паром Seabridge совершил тестовый рейс из Трабзона в Сочи, но был возвращен из-за проблем с безопасностью. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что выход парома был несогласованным.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Футляр от человека»
Криминал
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
00:01
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Криминал
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
00:01 8 ноября
Британского принца лишили титула из-за книги
Мир
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
00:01 7 ноября
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Мир
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
00:01 6 ноября
Катастрофа «российской Ferrari»
Экономика
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
00:01 5 ноября
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Мир
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
00:01 4 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года