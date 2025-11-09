EN
Кремль прокомментировал подготовку России к ядерным испытаниям

2 минуты чтения 14:15 | Обновлено: 14:26

Владимир Путин пока не давал распоряжение начать подготовку к проведению ядерных испытаний, поскольку в Москве еще не решили, что эта мера необходима. Об этом со ссылкой на спикера Кремля Дмитрия Пескова пишет «Коммерсантъ».

«Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать. Это очень серьезное должно быть, обоснованное, выверенное решение. Вот этим сейчас наши специалисты будут заниматься», — сказал Песков.

При этом, по словам Пескова, Россия планирует соблюдать свои обязательства по запрету ядерных испытаний. Он также напомнил, что Путин уже обещал не возобновлять их. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай уже проводят такие испытания, но не рассказывают о них публично.

5 ноября во время заседания Совета безопасности глава Минобороны России Андрей Белоусов предложил немедленно начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне «Новая Земля». Чиновник заявил, что в октябре США провели учения, во время которых якобы отработали нанесение превентивного ракетно-ядерного удара по России.

Белоусов добавил, что Вашингтон собирается разместить свои ракеты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, и отметил, что подлетное время ракеты, запущенной в сторону России из Германии, составляет шесть-семь минут.

Директор ФСБ Александр Бортников попросил у Путина дополнительного времени, которое служба планирует потратить на анализ ситуации с возможными ядерными испытаниями со стороны США. Сам Путин заявил, что России готова провести ядерные испытания. Сделано это, по его словам, будет только после того, как аналогичные испытания проведет другая страна.

Новость дополняется…

