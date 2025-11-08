EN
Экономика

Строители «революционной» ядерной установки объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты

16:50

Сотни сотрудников обособленного подразделения АО «Институт “Оргэнергострой”», которое стоит в Ульяновской области уникальный реактор, объявили о забастовке. Они требуют выплатить им зарплату за два месяца, пишет «Коммерсантъ».

На этой неделе около 300 сотрудников предприятия вышли на площадь перед офисом обособленного подразделения компании в Димитровграде и потребовали погасить долги по зарплате. Они записали видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором рассказали о сложившейся ситуации. По их словам, зарплату им не платят с сентября 2025 года, командировочные — с мая-июня, а отпускные — с августа. При этом компания не предлагает никаких компенсаций за задержки, а уволенные сотрудники до сих пор не получили окончательный расчет, добавили рабочие. 

Бастующие сотрудники «Оргэнергостроя» рассказали, что задерживать зарплату им начали еще в июне. Но кроме этого руководство предприятия отменило бесплатные обеды и служебный транспорт, а вахтовиков — выселили. Жалобы в прокуратуру результата не дали, и, по их словам, «единственная надежда остается на главу СКР».

Первая ядерная катастрофа СССР
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
16 минут чтения

Все это привело к забастовке. Рабочие, ссылаясь на трудовой кодекс, заявили, что не вернутся к своим обязанностям, пока им не выплатят долги по зарплате. Они подготовили коллективное заявление руководству и в региональную трудовую инспекцию. Как рассказал один из участников забастовки, часть сотрудников уже не верит в улучшение ситуации, опасается банкротства компании и подает заявления об увольнении.

АО «Институт «Оргэнергострой» занимается строительством в Димитровграде исследовательской ядерной установки, основанной на многоцелевом исследовательском реакторе на быстрых нейтронах (МБИР). Заказчиком проекта выступает АО «Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (НИИАР). Контракт на выполнение работ стоимостью 33,396 миллиарда рублей был заключен в конце 2020 года. Строительство должно завершиться к концу июня 2027 года.

Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
11 минут чтения

Реактор МБИР считается проектом особой важности, пишет «Коммерсантъ». В конце сентября Владимир Путин, выступая на Международном форуме «Мировая атомная неделя», назвал разработку российских ученых и инженеров «революционной». Он тогда рассказал, что новая технология позволит повторно использовать до 95% отработавшего ядерного топлива, что в будущем почти полностью решит проблему накопления радиоактивных отходов.

Проблемы с задержкой зарплат в Димитровграде — это не единичный случай, отмечает издание. В конце сентября Государственная инспекция труда по Сахалинской области сообщила, что «Оргэнергострой» должен 53 сотрудниками более 700 тысяч рублей. Связаться с руководством компании «Коммерсанту» не удалось.

Горящие новости
