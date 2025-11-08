Строители «революционной» ядерной установки объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты

Сотни сотрудников обособленного подразделения АО «Институт “Оргэнергострой”», которое стоит в Ульяновской области уникальный реактор, объявили о забастовке. Они требуют выплатить им зарплату за два месяца, пишет «Коммерсантъ».
На этой неделе около 300 сотрудников предприятия вышли на площадь перед офисом обособленного подразделения компании в Димитровграде и потребовали погасить долги по зарплате. Они записали видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором рассказали о сложившейся ситуации. По их словам, зарплату им не платят с сентября 2025 года, командировочные — с мая-июня, а отпускные — с августа. При этом компания не предлагает никаких компенсаций за задержки, а уволенные сотрудники до сих пор не получили окончательный расчет, добавили рабочие.
Бастующие сотрудники «Оргэнергостроя» рассказали, что задерживать зарплату им начали еще в июне. Но кроме этого руководство предприятия отменило бесплатные обеды и служебный транспорт, а вахтовиков — выселили. Жалобы в прокуратуру результата не дали, и, по их словам, «единственная надежда остается на главу СКР».
Все это привело к забастовке. Рабочие, ссылаясь на трудовой кодекс, заявили, что не вернутся к своим обязанностям, пока им не выплатят долги по зарплате. Они подготовили коллективное заявление руководству и в региональную трудовую инспекцию. Как рассказал один из участников забастовки, часть сотрудников уже не верит в улучшение ситуации, опасается банкротства компании и подает заявления об увольнении.
АО «Институт «Оргэнергострой» занимается строительством в Димитровграде исследовательской ядерной установки, основанной на многоцелевом исследовательском реакторе на быстрых нейтронах (МБИР). Заказчиком проекта выступает АО «Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (НИИАР). Контракт на выполнение работ стоимостью 33,396 миллиарда рублей был заключен в конце 2020 года. Строительство должно завершиться к концу июня 2027 года.
Реактор МБИР считается проектом особой важности, пишет «Коммерсантъ». В конце сентября Владимир Путин, выступая на Международном форуме «Мировая атомная неделя», назвал разработку российских ученых и инженеров «революционной». Он тогда рассказал, что новая технология позволит повторно использовать до 95% отработавшего ядерного топлива, что в будущем почти полностью решит проблему накопления радиоактивных отходов.
Проблемы с задержкой зарплат в Димитровграде — это не единичный случай, отмечает издание. В конце сентября Государственная инспекция труда по Сахалинской области сообщила, что «Оргэнергострой» должен 53 сотрудниками более 700 тысяч рублей. Связаться с руководством компании «Коммерсанту» не удалось.