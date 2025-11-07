EN
Общество

СМИ: россиянам будут на сутки блокировать интернет после возвращения из-за границы

2 минуты чтения 09:47 | Обновлено: 10:28

В России в ближайшее время планируется ввести 24-часовой «период охлаждения» для местных сим-карт, во время которого абонент не сможет получать смс и не будет иметь доступ к мобильному интернету. Такие ограничения будут действовать после возвращения абонента из-за границы или если сама сим-карта не была активна более 72 часов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на трех экспертов и один источник на телекоммуникационном рынке.

Сейчас «период охлаждения» в России действует для иностранных сим-карт, из-за чего многие клиенты зарубежных банков сталкиваются с проблемами при подтверждении транзакций через смс. Сложности возникли по причине того, что большинство российских операторов все еще дорабатывают системы заморозки сим-карт, писал «Коммерсантъ».

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

Если такие же меры введут и для российских сим-карт, операторы рискуют столкнуться с раздражением со стороны абонентов, «особенно на авиаузлах, где остро стоит вопрос времени», предполагает источник «Коммерсанта». По его словам, для того, чтобы избежать этой ситуации власти разработали и утвердили механизм сокращения периода «охлаждения». Так, по задумке, абоненты смогут незамедлительно возобновить доступ к услугам после прохождения верификации. Для этого нужно будет пройти по ссылке, которая придет в виде смс, и ввести капчу.

Партнер практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Роман Тиняев утверждает, что подобные и даже более жесткие меры уже действуют в странах, где остро стоит вопрос национальной безопасности и борьбы с терроризмом. Директор и основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов добавил, что введение «периода охлаждения» в России может применяться «в качестве меры противодействия беспилотникам, используемым для атак на российскую инфраструктуру».

Ранее в России ввели ограничения на количество сим-карт, которые можно зарегистрировать на одного абонента. Так, согласно закону, россиянам запрещено иметь более 20 абонентских номеров, а иностранным гражданам — более 10. Власти считают, что таким образом они борются с мошенничеством.

