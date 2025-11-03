EN
Россиян ограничили в покупке сим-карт

2 минуты чтения 10:00 | Обновлено: 10:01

В России вступила в силу норма федерального закона, ограничивающая число сим-карт, которые можно зарегистрировать на одного человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно закону, россиянам запрещено регистрировать на свое имя более 20 абонентских номеров, а иностранным гражданам — более 10. В случае превышения лимита операторы обязаны заблокировать «лишние» сим-карты.

Володин со ссылкой на данные Роскомнадзора заявил, что в октябре превышение порога по числу сим-карт зафиксировали у 89 тысяч российских абонентов, на которых оформлено почти 6,5 миллиона номеров. У иностранных граждан аналогичное превышение выявлено у 37 тысяч человек, на которых зарегистрировано 757 тысяч сим-карт. Теперь, с первого ноября операторы мобильной связи не имеют права предоставлять им услуги по абонентским номерам.

Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
Общество15 минут чтения

По словам Володина, проверить количество оформленных сим-карт можно на портале «Госуслуги» в специальном разделе. Там же доступна функция блокировки неиспользуемых номеров, а также возможность установить самозапрет на оформление новых договоров мобильной связи.

«Эти меры направлены на борьбу с мошенничеством. Всего в 2025 году принято 10 федеральных законов в этой части. Уже в первом полугодии удалось остановить темпы роста киберпреступлений. Впервые за несколько лет сократилось общее число зарегистрированных фактов мошенничества. Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры и МВД. Предварительные результаты реализации норм законов показывают, что созданная система позволяет уберечь граждан от действий кибермошенников и финансовых потерь», — написал Володин.

Ранее стало известно, что под лимит этого закона также попали сим-карты, которые используются в автомобилях, бытовой технике и электронике. Доцент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Сладкова пояснила, что злоумышленники нередко используют множество номеров для массовых обзвонов. По ее словам, ограничение на количество зарегистрированных сим-карт на одного человека является дополнительной мерой борьбы с телефонным мошенничеством.

