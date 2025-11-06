EN
Власти назвали причины блокировки банковских счетов россиян

2 минуты чтения 16:41 | Обновлено: 17:17

Клиенты российских банков рискуют потерять доступ к своим счетам в случае «подозрительной активности». Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил начальник аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов.

Он объяснил, что все банки обычно используют специальные системы для отслеживания нетипичного поведения клиентов. По его словам, сбои в работе таких систем случаются крайне редко, поэтому блокировки счетов, как правило, связаны с чрезмерно частыми переводами или операциями на суммы, несоразмерные официальному доходу клиента.

«В таких случаях банк ограничивает дистанционное обслуживание и просит клиента пояснить характер проводимых операций. Тогда клиенту необходимо подойти в ближайший офис банка. И если он ничего не нарушает, то с него, конечно, снимут ограничения», — рассказал сотрудник Росфинмониторинга.

Он подчеркнул, что подобные меры связаны не только с исполнением требования закона о противодействии отмыванию доходов, но и с положениями закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». По его словам, если транзакция вызывает подозрение, финансовая организация вправе приостановить перевод на два дня или отказать в его проведении.

Однако проблема в том, что многие банки считают подозрительными даже переводы клиентов между своими счетами, за что блокируют их операции. Такое решение тоже объясняют борьбой с отмыванием денег и автоматизацией контроля за операциями. 

Массовые жалобы со стороны клиентов на блокировку и заморозку своих счетов начали появляться в июле после вступления в силу нового закона о борьбе с «дропперством». Клиенты утверждали, что столкнулись с этими проблемами после совершения самых обычных операций, таких как перевод денег родственнику или оплата покупки в магазине по QR-коду.

