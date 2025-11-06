Россияне стали реже оформлять кредитки

Российские банки впервые в современной истории столкнулись с сокращением спроса клиентов на кредитные карты. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные компании «Скоринг бюро».

Отмечается, что последние несколько лет банки ежеквартально выдавали клиентам от пяти до семи миллионов кредитных карт. Однако к концу 2024 года, после того как Банк России поднял ключевую ставку до рекордного 21%, выдачи стали сокращаться. Уже в 2025 году они замедлились до чуть более трех миллионов кредитных карт за три месяца.

В «Скоринг бюро» выяснили, что показатель продолжает снижаться второй месяц подряд. Так, в августе оно снизилось на 0,3%, в сентябре – на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Отмечается, что в сентябре впервые с 2021 года было оформлено всего 991,3 тысячи кредитных карт.

«Снижение количества выдаваемых карт в последние два квартала приводит рынок к тому, что впервые в истории современного наблюдения происходит сокращение количества карт на руках у потребителей. Скорее всего, подобная динамика ожидает нас как минимум до конца текущего года», — сказал генеральный директор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.

Ранее стало известно, что россияне не справляются с выплатами по кредитам. Согласно результатам опроса Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), почти каждый пятый житель страны тратит на погашение займов более половины своего бюджета, а 21% опрошенных считают свою кредитную нагрузку чрезмерной.

Данные проекта Народного фронта «За права заемщиков» показали, что 28% россиян направляют на погашение кредитов от половины до 100% своих доходов. По словам руководителя организации Евгении Лазаревой, еще 22% тратят на выплату долгов по займам от 30 до 50% доходов, тогда как чуть менее половины респондентов оценивают уровень своей закредитованности как невысокий