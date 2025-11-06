СМИ сообщили о возможном экономическом крахе Европы

Европа столкнулась с угрозой серьезного экономического кризиса, связанного с ростом социальных расходов и долговой нагрузкой. Об этом в колонке для Bloomberg пишет британский журналист и военный историк Макс Гастингс.

По его оценке, финансовая ситуация в ведущих странах Европы приближается к системному кризису, который может привести к «бюджетной катастрофе».

В сложном положении, в частности, оказалась Великобритания. Новое правительство планирует повысить налоги, чтобы закрыть дефицит бюджета, который аналитики прозвали «черной дырой» государственных финансов. Процентные выплаты по долгу уже превышают расходы на оборону, инфраструктуру и образование. Более половины граждан получают от государства больше средств, чем вносят в бюджет через налоги, подчеркивает журналист.

Катастрофа «российской Ferrari» Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить Экономика 24 минуты чтения

Сложности с поддержанием социальных обязательств испытывают и другие европейские страны. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что действующая модель соцобеспечения уже стала непосильной. «Мы больше не можем позволить себе систему, которая у нас есть сегодня», — заявил он, предупредив о грядущих сокращениях.

Во Франции, где расходы на социальные программы остаются самыми высокими в Европе, попытки президента Эмманюэля Макрона повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет столкнулись с массовыми протестами населения. Единственным, по словам Гастингса, примером европейской страны, которой удается удерживать относительную финансовую стабильность, стала Италия. При премьере Джордже Мелони снизились объемы заимствований и уровень безработицы, а налоговые поступления, напротив, выросли.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать Мир 11 минут чтения

По мнению экспертов, экономическая нестабильность в Европе усиливается также из-за высокой стоимости энергии и снижения промышленной конкурентоспособности. В частности, немецкая автомобильная отрасль переживает спад на фоне дорогого труда и отказа от атомной энергетики. Европейские компании, по данным издания, платят за энергию вдвое больше, чем американские, а британские — в четыре раза больше, что связано с затратными «зелеными» мерами.

Автор статьи подчеркивает, что проблема во многом заключается в том, что нынешние лидеры европейских стран просто не готовы объяснить избирателям необходимость сокращения расходов и пересмотра социальных обязательств. Бывший премьер-министр Италии и экс-глава Европейского центробанка Марио Драги еще ранее отмечал, что все европейские политики знают, какие шаги нужно предпринять для восстановления финансовой устойчивости, но «никто не знает, как после этого выиграть выборы». Если ситуация не изменится, европейские экономики рискуют прийти к финансовому краху, заключает колумнист Bloomberg.