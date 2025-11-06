EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: в Европе придумали способ убедить союзника Путина отказаться от российского газа

2 минуты чтения 11:51 | Обновлено: 13:42

Польша ведет переговоры с США о закупке СПГ, который затем будет поставляться Украине и Словакии, пишет Reuters со ссылкой на два анонимных источника.

Потенциальный объем поставок в Словакию может покрыть годовую потребность страны в газе, которая ранее запланировала обеспечить себя на 100% за счет поставок этого вида топлива из России.

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считается одним из союзников Путина в Европе, он часто критикует президента Украины Владимира Зеленского. Например, он обвинял его во вмешательстве во внутренние дела Словакии, а также в «попрошайничестве и шантаже».

Словакия настаивала на сохранении транзита российского газа в Европу через территорию Украины и угрожала Киеву возможным «серьезным конфликтом», если «Нафтогаз» не продлит контракт с «Газпромом», истекавший 31 декабря 2024 года. Этого не произошло, но Братислава продолжила настаивать, что хочет закупать российский газ и сохранить собственные долгосрочные контракты с «Газпромом». Владимир Путин предлагал Фицо перекрыть поставки газа и нефти в Украину, чтобы в Киеве увидели «пределы поведения в области нарушения чужих интересов».

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
Мир11 минут чтения

При этом ЕС утвердил план по отказу от российского газа, запрет вводится с 1 января 2026 года, но для уже действующих соглашений будет предусмотрено исключение. Так, краткосрочные контракты можно будет исполнять до 17 июня 2026 года, долгосрочные — до конца 2027 года. Словакия продолжает заявлять, что не хочет отказываться от импорта энергоносителей из России.

В Польше считают, что увеличение импорта из США поможет увеличить энергетическую безопасность региона и избавить ЕС от зависимости от российского топлива. Также против прекращения закупок в России выступает Венгрия. Министр энергетики США Крис Райт планирует встретиться с представителями Польши и Словакии на следующей неделе и обсудить будущее сотрудничество.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Мир
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
00:01
Катастрофа «российской Ferrari»
Экономика
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
00:01 5 ноября
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Мир
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
00:01 4 ноября
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01 3 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Общество
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
00:01 2 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству