СМИ: в Европе придумали способ убедить союзника Путина отказаться от российского газа

Польша ведет переговоры с США о закупке СПГ, который затем будет поставляться Украине и Словакии, пишет Reuters со ссылкой на два анонимных источника.

Потенциальный объем поставок в Словакию может покрыть годовую потребность страны в газе, которая ранее запланировала обеспечить себя на 100% за счет поставок этого вида топлива из России.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считается одним из союзников Путина в Европе, он часто критикует президента Украины Владимира Зеленского. Например, он обвинял его во вмешательстве во внутренние дела Словакии, а также в «попрошайничестве и шантаже».

Словакия настаивала на сохранении транзита российского газа в Европу через территорию Украины и угрожала Киеву возможным «серьезным конфликтом», если «Нафтогаз» не продлит контракт с «Газпромом», истекавший 31 декабря 2024 года. Этого не произошло, но Братислава продолжила настаивать, что хочет закупать российский газ и сохранить собственные долгосрочные контракты с «Газпромом». Владимир Путин предлагал Фицо перекрыть поставки газа и нефти в Украину, чтобы в Киеве увидели «пределы поведения в области нарушения чужих интересов».

При этом ЕС утвердил план по отказу от российского газа, запрет вводится с 1 января 2026 года, но для уже действующих соглашений будет предусмотрено исключение. Так, краткосрочные контракты можно будет исполнять до 17 июня 2026 года, долгосрочные — до конца 2027 года. Словакия продолжает заявлять, что не хочет отказываться от импорта энергоносителей из России.

В Польше считают, что увеличение импорта из США поможет увеличить энергетическую безопасность региона и избавить ЕС от зависимости от российского топлива. Также против прекращения закупок в России выступает Венгрия. Министр энергетики США Крис Райт планирует встретиться с представителями Польши и Словакии на следующей неделе и обсудить будущее сотрудничество.