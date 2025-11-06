Бывший глава НАТО предсказал Украине «вечную войну» и потерю территорий

Занимавший с 2009 по 2014 годы пост генсека НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Украина столкнется с «вечной войной» и медленным сокращением территории, если Европа не усилит давление на Россию. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

По его мнению, Европе следует разместить войска и создать щит на территории НАТО, который защитит Украину от атак российских беспилотников и ракет на инфраструктуру страны. Расмуссен добавил, что если такие страны, как Польша, согласятся разместить у себя такие системы противовоздушной обороны, то Россия поймет, что атака на них будет атакой на весь НАТО.

Расмуссен также призвал к развертыванию в Украине европейских миротворческих сил до заключения соглашения о прекращении огня. По его словам, так называемая «коалиция желающих», надеявшись сформировать такие силы после окончания боевых действий, превратилась в «коалицию выжидающих».

«Если мы не внесем серьезных изменений в стратегию, мы рискуем оказаться в ситуации вечной войны. У [Владимира] Путина нет стимула вести мирные переговоры, пока он считает, что может победить на поле боя. Необходимы изменения в темпах и мышлении», — отметил экс-генсек НАТО.

Он также заявил, что прочные гарантии безопасности помогли бы президенту Украины Владимиру Зеленскому убедить свой народ в необходимости мирного соглашения, которое подразумевает потерю части территории страны.

Кроме того, Расмуссен считает, что Европе нужно предоставить Украине ракеты большой дальности для поражения большего количества целей на территории России. По его мнению, сейчас возможно возобновить переговоры о поставках американских крылатых ракет «Томагавк», если Германия будет готова стать «первопроходцем» и поставит Украине собственные крылатые ракеты «Таурус».

Такой потенциальный шаг Германии бывший глава НАТО назвал «четким сигналом через Атлантику», который окажет давление на Белый дом и продемонстрирует заинтересованность Германии в том, чтобы заставить Путина начать мирные переговоры.