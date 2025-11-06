EN
Политика

Бывший глава НАТО предсказал Украине «вечную войну» и потерю территорий

22:02 | Обновлено: 22:04

Занимавший с 2009 по 2014 годы пост генсека НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Украина столкнется с «вечной войной» и медленным сокращением территории, если Европа не усилит давление на Россию. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

По его мнению, Европе следует разместить войска и создать щит на территории НАТО, который защитит Украину от атак российских беспилотников и ракет на инфраструктуру страны. Расмуссен добавил, что если такие страны, как Польша, согласятся разместить у себя такие системы противовоздушной обороны, то Россия поймет, что атака на них будет атакой на весь НАТО.

Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
Мир17 минут чтения

Расмуссен также призвал к развертыванию в Украине европейских миротворческих сил до заключения соглашения о прекращении огня. По его словам, так называемая «коалиция желающих», надеявшись сформировать такие силы после окончания боевых действий, превратилась в «коалицию выжидающих».

«Если мы не внесем серьезных изменений в стратегию, мы рискуем оказаться в ситуации вечной войны. У [Владимира] Путина нет стимула вести мирные переговоры, пока он считает, что может победить на поле боя. Необходимы изменения в темпах и мышлении», — отметил экс-генсек НАТО. 

Он также заявил, что прочные гарантии безопасности помогли бы президенту Украины Владимиру Зеленскому убедить свой народ в необходимости мирного соглашения, которое подразумевает потерю части территории страны.

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

Кроме того, Расмуссен считает, что Европе нужно предоставить Украине ракеты большой дальности для поражения большего количества целей на территории России. По его мнению, сейчас возможно возобновить переговоры о поставках американских крылатых ракет «Томагавк», если Германия будет готова стать «первопроходцем» и поставит Украине собственные крылатые ракеты «Таурус».

Такой потенциальный шаг Германии бывший глава НАТО назвал «четким сигналом через Атлантику», который окажет давление на Белый дом и продемонстрирует заинтересованность Германии в том, чтобы заставить Путина начать мирные переговоры.

Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
