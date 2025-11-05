Ученые создали восстанавливающий зубы гель

Ученые из фармацевтической школы и кафедры химической и экологической инженерии Ноттингемского университета разработали гель на основе биоматериала, который способен восстанавливать поврежденную и укреплять здоровую зубную эмаль, предотвращая кариес. Об этом сообщается на сайте университета.

В публикации сказано, что гель можно нанести на зубы тем же способом, который используют стоматологи при стандартном лечении и укреплении зубов с использованием фтора. При этом гель основан на белке и не содержит фтора. По словам ученых, он «работает, имитируя ключевые особенности», которые отвечают за развитие зубной эмали у младенцев.

Отмечается, что гель образует тонкий и прочный слой, который пропитывает зубы, заполняя полости и трещины. Так он становится каркасом, который поглощает ионы кальция и фосфата из слюны. Это способствует росту нового минерала, который заполняет полости в зубах, восстанавливая структуру и свойства здоровой эмали.

Ученые добавили, что их гель можно наносить поверх дентина — костного вещества зуба, расположенного под эмалью, — выращивая на нем подобный эмали слой. Такой метод помогает при лечении чувствительности зубов и реставрациях.

Исследователи отметили, что разрушение эмали является одной из главных причин развития кариеса. С этой проблемой сталкиваются около половины человечества. Она может привести к инфекциям и потере зубов, а также к таким заболеваниям, как диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Ученые подчеркнули, что зубная эмаль не восстанавливается естественным образом и что сейчас не существует эффективного метода ее восстановления. Современные методы лечения лишь облегчают симптомы этого процесса.