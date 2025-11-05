Названы самые желанные бренды одежды и обуви

Платформа для онлайн-шопинга Lyst назвала самые востребованные вещи модных брендов в июле-сентябре этого года. Самым желанным товаром оказались вьетнамки Havaianas. Они показали рекордный рост интереса покупателей по всему миру.

На втором месте — лоферы Le Loafer от Saint Laurent, число поисковых запросов на которые увеличивалось в среднем на 66% ежемесячно. Третью строчку занял кашемировый свитер Cos, а четвертую — лоферы The Row. В пятерку также вошел атласный бюстгальтер Skims с декоративным пирсингом.

В десятку самых популярных вещей по версии Lyst попали замшевая сумка-тоут Savette, красные кеды из коллаборации Nike × Jacquemus, кроссовки Nike и кожаная сумка Coach модели Empire 48.

Кроме отдельных товаров, Lyst опубликовала и рейтинг самых желанных брендов третьего квартала 2025 года. Первое место занял Saint Laurent, чей успех во многом обеспечили именно лоферы Le Loafer. На второй строчке разместился прошлогодний лидер Miu Miu, а третье место занял Cos, поднявшийся сразу на четыре позиции.

В десятку также вошли The Row, Coach, Prada, Bottega Veneta, Ralph Lauren и Loewe, опустившийся с второго на восьмое место после ухода креативного директора Джонатана Андерсона.

Индекс Lyst публикуется ежеквартально с 2017 года, он основан на анализе миллионов поисковых запросов, покупок и упоминаний брендов и товаров в соцсетях.

Ранее СМИ писали о том, что в России в моду вошла одежда и аксессуары из советских одеял. Куртки, жакеты и сумки, когда-то бывшие коврами и шерстяными покрывалами из «бабушкиного» дома, пользуются спросом благодаря тренду на экологичность и ностальгию по вещам из прошлого.