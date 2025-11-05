Россия нашла дешевую замену крылатым ракетам

Российские военные начали применять для ударов по целям глубоко за линией фронта в Украине советские авиабомбы, оснащенные дешевыми китайскими реактивными двигателями. Как пишет газета Financial Times, ссылаясь на украинских военных и экспертов, модернизация расширяет дальность поражения таких боеприпасов до 200 километров и делает их недорогим аналогом крылатых ракет.

До сих пор Россия использовала старые советские авиабомбы, оснащая их модулем УМПК, делающим из них корректируемые планирующие авиабоеприпасы с дальностью поражения примерно в 80 километров.

Однако теперь российские военные начали применять новую модификацию — кроме планирующего модуля советские авиабомбы стали оснащать реактивными двигателями, купленными на китайском маркетплейсе Alibaba, что кратно увеличило их дальность полета. Об этом изданию рассказал заместителя начальника Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Катастрофа «российской Ferrari» Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить Экономика 24 минуты чтения

Фотографии фрагментов такого модифицированного российского боеприпаса в октябре опубликовал украинский эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов. На них можно видеть турбореактивный двигатель китайского производства, стоимостью всего 18 тысяч долларов.

По словам украинского военного эксперта Павла Нарожного, новое российское оружие является «дешевой заменой крылатым ракетам», которое армия Россия использует для ударов по тем же целям, что и немодифицированные боеприпасы — энергетической инфраструктуре и военным объектам.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать Мир 11 минут чтения

При этом, благодаря новой модификации, дальность ударов такими бомбами значительно увеличилась. Так, на прошлой неделе Военно-воздушные силы Украины сообщали о запуске реактивной планирующей авиабомбы в сторону города Берестина на северо-востоке Харьковской области, который находится в 125 километрах от границы с Россией.

О схожести характеристик нового боеприпаса с крылатой ракеты также говорил официальный спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. В то же время он отметил, что пока «эти управляемые авиабомбы не получили широкого распространения, и противник проводит их испытания в боевых условиях».