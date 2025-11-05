EN
Экономика

Российскому бизнесу предсказали волну банкротств

2 минуты чтения 10:12 | Обновлено: 10:15

К концу сентября российские компании начали направлять на обслуживание займов более 36% процентов своей прибыли, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Опрошенный журналистами частный инвестор и основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров отметил, что выручка компаний растет, но высокие процентные ставки снижают показатели прибыли, а инвестиции остаются слишком дорогими. Дальнейший рост долгового давления может привести к волне банкротств и дефолтов в частом секторе, считает Сидоров.

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

Рост долговой нагрузки подтвердили и в пресс-службе Минэкономразвития, отмечают журналисты. Чиновники объяснили, что «в ряде случаев» это связано с привлечением финансирования для инвестиций в основной капитал. Эксперты считают, что причина может быть в одновременном ужесточении банковского регулирования и повышении ключевой ставки Центробанка до 21%, максимального показателя за более чем 20 лет.

Руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая рассказала, что в России наблюдается «необычно высокая» доля корпоративных займов с плавающей процентной ставкой. Из-за этого стоимость обслуживания долга для компаний растет быстрее, чем в договорах с фиксированными процентами. Причем условия меняются и по новым, и по взятым ранее займам.

Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
Общество15 минут чтения

Осенью 2025 года показатель ключевой ставки ЦБ снизился, но компании уже успели увеличить свои расходы на проценты, отметил Сидоров. В 2024 году подобные платежи выросли в 1,8 раза, за первую половину 2025 года еще в полтора раза. Совокупный корпоративный долг достиг 122 триллионов рублей, а группа должников с просрочкой в сентябре выросла на 5% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году.

Также фактором риска является снижение прибыли компаний из-за падения потребительского спроса. Сейчас многие предприятия вынуждены занимать не для своего развития, а для перекрытия старых долгов и поддержания ликвидности. Максимальная долговая нагрузка зафиксирована в строительной сфере, следом за ней идут деревообрабатывающая и автомобилестроительная отрасли.

