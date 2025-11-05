СМИ: Россия и Турция начали переговоры о продлении газовых контрактов

Россия и Турция начали переговоры о продлении двух контрактов на поставку российского газа, которые истекают 31 декабря этого года, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Сейчас договоры между российским «Газпромом» и турецкой Botas обеспечивают продажу газа в объеме до 21,75 миллиарда кубометров в год. Во время обсуждения объемы поставок планируется сохранить на этом же уровне, но эксперты по газовому рынку сомневаются в успехе переговоров.

Катастрофа «российской Ferrari» Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить Экономика 24 минуты чтения

В сентябре Турция заключила ряд контрактов на поставку СПГ, в том числе и из США. Власти страны испытываются давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которая требует ограничить закупки российских энергоресурсов. Также Анкара нарастила собственную добычу в Черном море — из-за этого страна может не захотеть сохранить поставки из России в прежнем объеме.

Ранее власти Турции противодействовали попыткам стран Запада ограничить свой импорт из России и крупный рынок этой страны стал одним из ключевых для «Газпрома». Потерявшая европейский рынок сбыта компания может столкнуться с давлением со стороны турецкой стороны, которая получила аргументы в пользу предоставления скидок.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать Мир 11 минут чтения

Со ссылкой на расчеты турецкого национального регулятора журналисты пишут, что в 2024 году «Газпром» поставил в страну 21,6 миллиарда кубометров газа. Эти числа делают Турцию второй после Китая страной по объемам закупок российского трубопроводного газа.

Для сравнения Bloomberg приводит статистику по объему транзита российской нефти в Европу через территорию Украины — он превышал 15 миллиардов кубометров. Ранее поставки «Газпрома» в Турцию, четвертый во величине газовый рынок Европы, «исторически доминировали» над альтернативными предложениями из Ирана и Азербайджана.