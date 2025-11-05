EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

СМИ: Россия и Турция начали переговоры о продлении газовых контрактов

2 минуты чтения 14:57

Россия и Турция начали переговоры о продлении двух контрактов на поставку российского газа, которые истекают 31 декабря этого года, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Сейчас договоры между российским «Газпромом» и турецкой Botas обеспечивают продажу газа в объеме до 21,75 миллиарда кубометров в год. Во время обсуждения объемы поставок планируется сохранить на этом же уровне, но эксперты по газовому рынку сомневаются в успехе переговоров.

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

В сентябре Турция заключила ряд контрактов на поставку СПГ, в том числе и из США. Власти страны испытываются давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которая требует ограничить закупки российских энергоресурсов. Также Анкара нарастила собственную добычу в Черном море — из-за этого страна может не захотеть сохранить поставки из России в прежнем объеме.

Ранее власти Турции противодействовали попыткам стран Запада ограничить свой импорт из России и крупный рынок этой страны стал одним из ключевых для «Газпрома». Потерявшая европейский рынок сбыта компания может столкнуться с давлением со стороны турецкой стороны, которая получила аргументы в пользу предоставления скидок.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
Мир11 минут чтения

Со ссылкой на расчеты турецкого национального регулятора журналисты пишут, что в 2024 году «Газпром» поставил в страну 21,6 миллиарда кубометров газа. Эти числа делают Турцию второй после Китая страной по объемам закупок российского трубопроводного газа.

Для сравнения Bloomberg приводит статистику по объему транзита российской нефти в Европу через территорию Украины — он превышал 15 миллиардов кубометров. Ранее поставки «Газпрома» в Турцию, четвертый во величине газовый рынок Европы, «исторически доминировали» над альтернативными предложениями из Ирана и Азербайджана.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Катастрофа «российской Ferrari»
Экономика
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
00:01
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Мир
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
00:01 4 ноября
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01 3 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Общество
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
00:01 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству