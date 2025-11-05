EN
Общество

Известный российский демограф оценил вероятность третьей мировой войны

18:59

Демограф Алексей Ракша заявил, что вероятность начала третьей мировой войны сегодня «самая высокая за всю историю человечества». По его словам, разрушение старого мирового порядка и переход к новому неизбежно создают «период мирового беспорядка», в котором возможны крупные военные конфликты. Своим мнением он поделился в интервью журналисту Юрию Дудю.

«Все к этому идет, это очень логичное развитие событий», — отметил Ракша. И добавил, что, по его оценке, Россия обязательно будет одной из участниц возможной войны.

Рассуждая о риске ядерного конфликта, Ракша упомянул «Часы судного дня», стрелки которых сейчас находятся на минимальном расстоянии от полуночи как символе глобальной катастрофы. «Ученые никогда еще не подводили их так близко к этой отметке. Это объективный факт», — сказал он. При этом подчеркнул, что делится своим мнением в первую очередь «как обыватель», а не как эксперт.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
Мир11 минут чтения

Собеседник Дудя объяснил, что подобные мрачные прогнозы для него служат формой психологической защиты, которая помогает ему «справляться с потоком реальности». Он также прокомментировал сделанное ранее заявление о том, что «жилье в центре Москвы стоит так дорого, потому что в случае ядерной войны там погибнут быстрее и безболезненнее». По его словам, это было скорее ироничное замечание, рожденное в разговоре с иностранными знакомыми.

Большая часть интервью с экспертом посвящена вопросам демографии. Алексей Ракша рассказал о факторах, влияющих на рождаемость, и оценил меры, предложенные российскими властями для борьбы с демографическим кризисом. По его прогнозам, к 2100 году население России может сократиться до 70–120 миллионов человек в зависимости от уровня рождаемости и миграции.

