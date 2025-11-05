В Верховном суде назвали проблемы российской системы правосудия

Одной из самых актуальных проблем российской системы правосудия является недостаточный уровень единства правоприменения, считает председатель Верховного суда страны Игорь Краснов. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете» и ТАСС.

Он признал, что российские суды выносят противоречивые и прямо противоположные друг другу приговоры. Это, по мнению Краснова, сказывается на авторитете всей судебной системы в глазах населения.

Постоянные пересмотры уже вынесенных решений снижают уважение к судебной власти, считает Краснов. Выпуская официальные разъяснения, Верховный суд может полностью менять практику правоприменения, что, по мнению его председателя, способно влиять на справедливость в стране.

Также Краснов признал, что в России существует проблема затягивания сроков рассмотрения дел в судах. Он назвал это недобросовестным поведением и злоупотреблением своими процессуальными правами со стороны участников процесса, но отметил, что часто долгие рассмотрения связаны с высокой загруженностью судей.

Председатель Верховного суда собирается перераспределить вакантные места в судах в пользу регионов, которые в последние годы работают с максимальными показателями. Также Краснов собирается внедрять в судебную систему цифровизацию.

Краснов предлагает активно использовать инструменты ИИ для анализа судебной практики. С помощью них он хочет выявлять противоречия и недостатки правового регулирования. Решение по делам при этом должно остаться за человеком, отмечает председатель Верховного суда.

Журналисты также задали Краснову вопрос о коррупции в судебной системе — он в ответ заявил, что подавляющее большинство судей работают честно и не берут взяток. С остальными случаями он пообещал бороться и взять работу по антикоррупционному направлению по свой личный контроль.