Общество

В Верховном суде назвали проблемы российской системы правосудия

2 минуты чтения 08:53

Одной из самых актуальных проблем российской системы правосудия является недостаточный уровень единства правоприменения, считает председатель Верховного суда страны Игорь Краснов. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете» и ТАСС.

Он признал, что российские суды выносят противоречивые и прямо противоположные друг другу приговоры. Это, по мнению Краснова, сказывается на авторитете всей судебной системы в глазах населения.

«Кровавый ректор»
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
Криминал21 минута чтения

Постоянные пересмотры уже вынесенных решений снижают уважение к судебной власти, считает Краснов. Выпуская официальные разъяснения, Верховный суд может полностью менять практику правоприменения, что, по мнению его председателя, способно влиять на справедливость в стране.

Также Краснов признал, что в России существует проблема затягивания сроков рассмотрения дел в судах. Он назвал это недобросовестным поведением и злоупотреблением своими процессуальными правами со стороны участников процесса, но отметил, что часто долгие рассмотрения связаны с высокой загруженностью судей.

Председатель Верховного суда собирается перераспределить вакантные места в судах в пользу регионов, которые в последние годы работают с максимальными показателями. Также Краснов собирается внедрять в судебную систему цифровизацию.

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

Краснов предлагает активно использовать инструменты ИИ для анализа судебной практики. С помощью них он хочет выявлять противоречия и недостатки правового регулирования. Решение по делам при этом должно остаться за человеком, отмечает председатель Верховного суда.

Журналисты также задали Краснову вопрос о коррупции в судебной системе — он в ответ заявил, что подавляющее большинство судей работают честно и не берут взяток. С остальными случаями он пообещал бороться и взять работу по антикоррупционному направлению по свой личный контроль.

