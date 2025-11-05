EN
Общество

Россияне перестали покупать автомобили Renault

2 минуты чтения 11:46

Мировые продажи Renault Group за первые девять месяцев 2025 года составили 1,7 миллиона автомобилей, что на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в России за этот период на учет встали всего 13 автомобилей концерна. Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Россия с радаров Renault ушла с весны 2022 года. За девять месяцев 2025 года на учет встало всего 10 новых легковых автомобилей Renault и три штуки Dacia. За весь прошлый год было зарегистрировано 268 штук. Продажи Renault в 2023 году были 4769 штук, а в 2022 году 40843 единиц», — рассказал Целиков.

По его данным, «лучшими годами» для Renault в России стали 2013 и 2014 годы, когда было реализовано 202 тысячи и 198 тысяч новых легковых автомобилей соответственно. Он отметил, что за все время присутствия на российском рынке продажи бренда достигли 2,17 миллиона штук. По общему объему продаж Renault занимает третье место среди иностранных марок после Kia (2,63 млн) и Hyundai (2,62 млн), добавил Целиков. 

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

В настоящее время основные продажи Renault Group приходятся на Францию — 393 тысячи единиц в девять месяцев. В пятерку крупнейших рынков также вошли Италия (144 тысячи), Испания (128 тысяч), Турция (110 тысяч) и Германия (108 тысяч), рассказал директор «Автостата».

До начала полномасштабного вторжения Renault был одним из международных автопроизводителей с тесными связями с Россией. В мае 2022 года компания продала свой российский бизнес и почти 68% доли в «АвтоВАЗе» за символические два рубля. Это привело к тому, что автопроизводитель понес убытки в размере 2,2 миллиарда евро. При этом Renault сохранил право выкупа своей доли в течение последующих шести лет.

В феврале генеральный директор Renault Лука де Мео заявил, что корпорация не исключает возможности возвращения в Россию. Тем не менее, по его словам, возвращение не является для компании приоритетным направлением, в отличие от запуска электромобилей и гибридных моделей, необходимых для достижения целевых показателей ЕС по выбросам.

