Общество

Демограф рассказал Дудю о регионах мира с самой длинной продолжительностью жизни

2 минуты чтения 18:39 | Обновлено: 19:16

Демограф Алексей Ракша дал интервью Юрию Дудю, в котором рассказал о регионах с самой большой продолжительностью жизни в мире. По его словам, дольше всего люди живут в столице Испании Мадриде. Там средняя продолжительность жизни составляет 86 лет.

Ракша отметил, что он говорил о крупных административных центрах. Так, в карликовом государстве Монако средняя продолжительность выше, чем в Мадриде, а в небольшой стране Сан-Марино она сопоставима с испанской столицей.

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

Также к регионам с самой большой продолжительностью жизни Ракша отнес столицу Южной Кореи Сеул, некоторые провинции Японии и итальянский кантон Тичино в Швейцарии. В каждом из этих регионов средняя продолжительность жизни превышает 80 лет.

В то же время Ракша отметил, что в случае Японии провинции с самым долгоживущим населением находятся в горах. Там, по словам демографа, могут быть «проблемы со статистикой». В Европе высокая продолжительность жизни наблюдается в богатых странах, а в Южной Корее Ракша связал это с высоким уровнем образования. 

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
Мир11 минут чтения

«Когда у людей хорошее образование, они за своим здоровьем следят более пристально и с более научной точки зрения. Они правильно питаются, они спортом занимаются, они меньше рискуют. От поведения человека очень много чего зависит, сколько он проживет», — заявил демограф. 

По его словам, тенденция к активному участию людей в повышении продолжительности жизни началась примерно с 1970-х годов. Тогда люди стали больше заниматься спортом и активнее переходить на здоровый образ жизни. До этого продолжительность жизни увеличивалась пассивным образом, например, с помощью прививок, рассказал Ракша.

