Экономика

Биткоин рухнул ниже 100 тысяч долларов

2 минуты чтения 11:56

В ночь на 5 ноября курс самой популярной в мире криптовалюты — биткоина — опустился ниже 100 тысяч долларов за монету впервые с конца июня 2025 года. Следует из данных торгов криптобиржи Binance.

В моменте котировки биткоина опускались до 98 944 долларов за монету. Вслед за лидером крипторынка падать начали и другие криптовалюты. Так, курс Ethereum опускался до 3057 долларов.

К утру 5 ноября цена биткоина немного восстановилась после ночного падения, достигнув отметки почти в 102 тысячи долларов, а Ethereum торгуется около 3,32 тысячи долларов. Таким образом, пишет РБК, снижение за прошедшие сутки курсов двух самых популярных криптовалют составило почти 3% и 6% соответственно. При этом с начала недели биткоин потерял 8%, а Ethereum — 15%.

В результате, по данным издания, общая капитализация крипторынка откатилась к значениям, которые были в начале сентября, и составляет примерно 3,38 триллиона долларов. Этому способствовало падение в цене большинства крупнейших криптовалют. При этом некоторые монеты, такие как, например, Zcash (ZEC) и Dash (DASH) потеряли за сутки почти 10%, а Decred (DCR) рухнул сразу на 28%.

В то же время некоторые криптоактивы после падения снова начали расти. Лидером по «отскоку» стала монета Aster DEX (ASTER), отыгравшая 18%.

Как отмечает РБК, падение крипторынка привело к многомиллиардным потерям трейдеров, ставивших на его дальнейший рост. Так, по данным Coinglass, за сутки было ликвидировано торговых позиций на общую сумму почти 1,8 миллиарда долларов. Из них в биткоине 590 миллионов долларов, в Ethereum — 520 миллионов, Momentum — 130 миллионов и Solana — 100 миллионов.

