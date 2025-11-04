Украина сообщила об ударе по элитному подразделению армии России на нефтяной платформе

ВМС Украины сообщили об успешно проведенной операции у расположенной в Черном море нефтяной платформы «Сиваш», пишет The Telegraph.

Украинская сторона заявила, что ей удалось уничтожить установленное на платформе разведывательное оборудование, а также расчет противотанкового ракетного комплекса неназванного элитного подразделения российской армии.

Россия опровергает эту версию и заявляет, что на самом деле во время атаки с помощью беспилотника был уничтожен украинский военный катер. Киев в ответ сообщает, что он атаковал установку с помощью беспилотника-камикадзе.

«Сиваш» является частью комплекса из четырех платформ, известных также как «вышки Бойко» — к нему также относятся «Петр Годованец», «Таврида» и «Украина». До аннексии Россией Крыма в 2014 году «Сиваш» эксплуатировался «Черноморнефтегазом», здесь проводилась разведка запасов нефти и газа.

Россия получила контроль над платформой в 2014 году и оснастила ее оборудованием для разведки, радиоэлектронной борьбы и гидроакустическими системами. Это позволило Москве отслеживать активность на воде и под ней, а также на земле между Крымом и Одессой. В сентябре 2023 года Украина утверждала, что вернула контроль над «вышками Бойко». В следующем году иностранные источники писали, что Россия снова захватила их, Киев не комментировал эту информацию.

Журналисты отмечают, что атаки на «Сиваш» произошли после других атак Украины на объекты российской энергетической инфраструктуры — Орловской ТЭС и подстанции «Новобрянская». ВСУ считают, что они поставляли электричество предприятиям оборонной промышленности России.

При этом российские войска продолжают продвигаться на суше, а Москва наносит все больше ударов по энергетической системе Украины в надежде максимально нагрузить ее перед наступлением зимы, сообщает The Telegraph.