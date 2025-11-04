EN
Общество

Подсчитана средняя стоимость путешествия по России

07:24 | Обновлено: 09:24

Средняя стоимость туристической поездки по России в 2025 году составляет 62 тысячи рублей на человека, чаще всего за рамки заранее определенного бюджета выходят путешествующие на машине, пишет РБК со ссылкой на данные исследования онлайн-сервиса Tutu.

В этом году россияне тратили на поездку меньше, чем планировали изначально — в среднем разница между планируемыми и реальными тратами составила одну тысячу рублей как при путешествиях внутри России, так и за рубежом.

Подсчитали в Tutu и средние траты на поездку за рубежом — заграничный туризм в этом году обходился россиянам в 109 тысяч рублей на человека.

Самым дорогим направлением для внутреннего туризма оказался Дальний Восток — для поездки сюда россиянину нужно было заплатить в среднем 78 тысяч рублей. При этом спрос на путешествия в эти места растет. Представитель сервиса отметил, что за первые девять месяцев 2025 года число поездок на Дальний Восток на автобусах, самолетах и поездах выросло на 10% год к году.

Самым дешевым из внутрироссийских направлений оказались регионы Поволжья, за поездку сюда нужно было заплатить в среднем 49 тысяч рублей. Больше среднего стоит отдых в южных регионах России (69 тысяч) и на Кавказе (66 тысяч).

В среднем на отдых россияне выделяют 15-30% от своего семейного бюджета. Превышают план по тратам на поездку чаще других москвичи, миллениалы, а также путешествующие на автомобиле и пользующиеся каршерингом.

Среди заграничных направлений дороже всего обходятся поездки в страны Юго-Восточной Азии (от 140 до 300 тысяч рублей). Самым дешевым направлением оказались страны ближнего зарубежья, на такие путешествия россияне тратят около 78 тысяч.

