СМИ рассказали о попытке России создать «параллельный мир»

Россия продолжает попытки создать «параллельный мир» после того, как оказалась исключенной из глобальной культурной и спортивной жизни из-за начала полномасштабного вторжения в Украину, пишет CNBC.
Кремль, желающий придумать альтернативы Олимпийским играм и «Евровидению», не стремится полностью заменить уже существующие площадки. Его цель — создание «импортозамещенных» вариантов, которые будет иллюстрировать тезис Москвы о многополярности мира.
Придуманные или воссозданные по образцу советской эпохи мероприятия призваны продемонстрировать, что Россия продолжает оставаться частью международного сообщества, которое является дружественным по отношению к Москве.
«В основе лежат идеи упадка Запада и насаждения многополярности. Внутри страны она имеет важное значение с точки зрения управления ресурсами, политических дивидендов и видимости», — рассказала журналистам политолог Татьяна Становая.
При этом Россия не собирается отказываться от возвращения на привычные международные мероприятия после завершения войны с Украиной. Опрошенные CNBC эксперты отметили, что Москва хочет этого, а возвращение к взаимодействию со странами Запада, вероятно, является неизбежным.
Население России, как отмечается в материале, не считает «заменители» полноценной альтернативой привычным мероприятиям, однако большинство при этом уверено, что Россию несправедливо отстранили от участия в привычных спортивных и культурных форумах. В таких условиях создание альтернативных форматов, по мнению части населения России, имеет смысл.
В качестве примера CNBC приводит музыкальный фестиваль «Интервидение» и спортивные «Всемирные игры дружбы», названия которых отсылают к советским временам. «Интервидение», по мнению журналистов, получилось достаточно успешным даже после критики Москвы за попытку использовать культуру в качестве инструмента пропаганды. Спортивные игры были перенесены из-за критики Международного олимпийского комитета, призвавшего к их бойкоту.