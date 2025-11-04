EN
Общество

«Маняни» стали популярны в России

2 минуты чтения 18:59 | Обновлено: 19:42

В России стали востребованы «маняни». Так называют помощниц для молодых матерей, они совмещают обязанности няни, домработницы и психолога, сообщает радиостанция «Коммерсант фм».

Задача «маняни» заключается в любой помощи женщине после родов. «Маняня» может, например, заниматься бытовыми делами по просьбе клиентки. А может просто выслушивать и поддерживать, если есть такой запрос.

Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
Общество15 минут чтения

Тренд пришел из Нидерландов, где визиты таких помощниц оплачиваются страховкой. В России подобная инициатива получила развитие в Красноярске, проект так и назвали — «Маняня». По словам  основательницы Алены Балеевой, идея родилась из личного опыта. Она поняла, что многим матерям не хватает поддержки, а вместо помощи они нередко сталкиваются с осуждением со стороны родных. Похожие услуги можно купить и в Москве.

В красноярской компании отмечают, что на роль «манянь» приглашаются женщины с опытом материнства. Чаще всего у них есть медицинское, педагогическое или психологическое образование. Их услуги стоят в среднем тысячу рублей в час. В обязанности входит помощь по дому, походы в магазин, присмотр за детьми и эмоциональная поддержка.

Психоаналитический психолог Анна Чуксеева в беседе с «Коммерсант фм» отметила, что работа «маняни» во многом похожа на обязанности няни, но с выраженным акцентом на эмоциональную сторону. «“Маняня” не полноценный психолог, но больше, чем гувернантка или клинер. Это скорее попытка заменить помощь со стороны родственников, но без нарушения личных границ. Однако, когда такой помощник приходит в дом с новорожденным, есть риск не совпасть с членами семьи. Опытным няням на практике приходится поддерживать молодую маму, сглаживать семейные процессы и подхватывать бытовые задачи», — поясняет она.

Сарай на отшибе
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
Криминал21 минута чтения

Многие клиентки рассказывают, что обращаются к «маняне» не только ради уборки или готовки, а ради возможности выговориться и почувствовать спокойствие. «Не все женщины могут позволить себе принять помощь. А иногда просто нужно выдохнуть и немножко дзен поймать», — рассказала одна из «манянь» Анастасия.

Психологи связывают интерес к таким услугам с растущей потребностью женщин в эмоциональной разгрузке. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 15% женщин сталкиваются с послеродовой депрессией.

