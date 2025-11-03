EN
В Госдуме предложили запретить курить целому поколению россиян

2 минуты чтения 15:58 | Обновлено: 16:23

Депутаты комитета Госдумы по охране здоровья выступили за введение в России запрета на курение для целого поколения. Эту тему российские политики подняли на фоне аналогичного запрета, которые власти Мальдив ввели для людей, родившимся после 1 января 2007 года.

«Я не курю и противник курения. Надеюсь, мы скоро придем к этому. Чем раньше, тем лучше», — заявил «Подъему» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Его коллега, еще один заместитель председателя комитета Алексей Куринный, считает эту меру правильной. Он также выразил надежду, что в России подобный запрет введут до 2050 года.

«Мальдивы пошли первыми. Считаю, что мера в принципе правильная, и систематическое снижение доступности табачных изделий — это тот путь, по которому надо идти. Конечно, быстро пройти по нему не получится, потому что сегодня в России более 30 миллионов потребителей табака и разной табакосодержащей продукции. Для того чтобы снизить их число, нужно время, усилия, и к запретам мы, по моим данным, можем подойти вполне к середине этого века», — утверждает Куринный.

Тем не менее депутат не исключил, что в случае принятия законопроекта, в стране появится серый рынок сигарет, а ограничение будет расценено как ограничению прав молодежи.

«Я думаю, что право на здоровье первично, а уже потом право на удовольствие и на те виды из них, которые отрицательно влияют на здоровье и несут колоссальной ущерб экономикам стран и системам здравоохранения. Поэтому грамотная систематическая работа, пропаганда здорового образа жизни — все это должно привести к тому, что подавляющая часть молодежи будет сама отказываться от употребления этих веществ, а запретительные меры будут страховочным вариантом той небольшой части, которая остается приверженцами», — сказал Куринный.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов согласился с позицией коллег, однако отметил, что для введения подобного запрета необходимо наличие общественного запроса в России. 

«Например, в Новой Зеландии еще в 2022 году предложили ввести пожизненный запрет на продажу табака для всех, кто родился после 1 января 2009 года. Но позже закон отозвали. Такую же меру хотел ввести и ряд других стран. Поэтому мы видим, что постепенно появляется все больше стран, в которых предлагается основывать свою государственную политику, в том числе на полном отказе от табака и никотиносодержащей продукции. В целом инициатива правильная. Может быть, когда-нибудь мы тоже в России придем к введению подобных мер. Но для начала для принятия такого решения должен быть запрос общества и консенсус по этому вопросу», — отметил Леонов.

Запрет на покупку, употребление и продажу табачных изделий гражданам Мальдив и иностранцам, родившимся после 1 января 2007 года, был инициирован президентом Мохамедом Муиззу в начале 2025 года. Первого ноября страна стала единственной в мире, которая ввела запрет на курение для целого поколения.

