СМИ рассказали о видении завершения войны в окружении Зеленского

Окружение президента Украины Владимира Зеленского и представители органов власти страны готовятся к продолжению войны с Россией в ближайшие шесть месяцев. В Киеве ожидают, что ее ход за этот период вряд ли изменится, пишет «РБК-Украина».

При этом чиновники считают, что президент США Дональд Трамп не прекратит попытки согласовать часто противоречащие друг другу позиции Москвы и Киева — это может привести к внезапному и быстрому прекращению огня.

«У меня такое предчувствие, что на фоне всех этих переговоров потом внезапно наступит день, когда хоп — и через неделю-две у нас уже сизфаер (режим прекращения огня — прим. «Холода»)», — рассказал журналистам источник в окружении Зеленского.

Из-за этого властям Украины приходится одновременно прорабатывать сразу несколько направлений работы — удерживать линию обороны на Донбассе, усиливать международную поддержку, отражать атаки на свою энергетическую инфраструктуру, одновременно пытаясь сдерживать общественное недовольство, возникающее из-за обстрелов и вызываемых ими бытовых неудобств.

В Киеве считают, что на решение Белого дома могут повлиять промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут через год. Украинские власти уверены, что смогли «накачать» электорат республиканцев интересом к помощи своей стране, в то время как завершение войны в Газе не повлияло на изменение настроений среди сторонников Трампа.

Это, как отмечается в материале, оказывает давление на Трампа, который отказался от части ранее предъявляемых Киеву требований. Например, в Украине считают, что им удалось объяснить Белому дому, почему добровольная сдача Донбасса является неприемлемым для страны вариантом.

Однако сейчас Украина сосредоточена на защите объектов своей энергетической инфраструктуры, атакуемых Россией. Власти считают, что Москва пытается увеличить количество отключений света, чтобы жители Украины потребовали прекращения войны любой ценой. Однако, как отмечают журналисты, недовольство населения постоянными неудобствами пока не перерастает в такие требования, а отключения остаются управляемыми, что позволяет говорить о сохранении контроля властей над происходящим.