Сербия согласилась на передачу своих боеприпасов Украине

Сербия продаст произведенные в стране боеприпасы странам Европы, даже если они затем передадут их Украине. Об этом со ссылкой на слова президента страны Александра Вучича пишет немецкое СМИ Cicero.

«Покупатели могут распоряжаться ими как угодно. Нам просто нужен долгосрочный контракт, чтобы мы могли планировать», — так Вучич ответил на вопрос о том, согласится ли Белград на продажу боеприпасов, если будет знать об их будущей передаче Украине. При этом он заявил, что Сербия продолжит придерживаться политики военного нейтралитета.

Ранее Служба военной разведки (СВР) России обвинила Сербию в «попытке выстрелить России в спину», которая заключается в поставке Украине боеприпасов. Силовики посчитали, что оборонные предприятия Белграда поставляют Киеву снаряды и патроны с использованием «фальшивых сертификатов».

Через несколько часов после этого заявления Вучич распорядился не исполнять контракты на поставки вооружений, если у поставщиков есть подозрение, что оно окажется «на полях сражений». Тогда он называл их передачу и отправку Киеву «нецелевым использованием конечными потребителями». Одновременно политик заявил о разговоре с Владимиром Путиным по вопросу поставок в Украину и рассказал о созданной совместно с Москвой рабочей группе.

Сейчас Вучич заявляет, что Сербия готова заключить контракты на поставку боеприпасов со странами ЕС, поскольку ее собственные склады полны, а производство продолжает увеличиваться. По словам президента Сербии, его страна сейчас производит больше боеприпасов, чем Франция.

Сербия предлагает Европе «забрать все, что у нее есть», поскольку страны ЕС нуждаются в поставках. Вучич отметил, что считает это значительным вкладом его страны в обеспечение безопасности на континенте. Также политик рассказал, что Белград уже наладил военное сотрудничество с европейскими странами в Африке, Азии и на других континентах.