Составлен рейтинг самых «нестрашных» фильмов

Газета The Guardian составила рейтинг самых «нестрашных» фильмов и мультфильмов, которые подойдут людям, не желающим волноваться во время просмотра кино.

Первое место в нем заняла германо-японская картина «Идеальные дни» 2023 года о мужчине, который работает уборщиком в общественных туалетах Японии. Журналисты называют фильм лучшей картиной о тихом удовлетворении от проживаемой жизни.

Вторую строчку заняло аниме «Ведьмина служба доставки», вышедшее в 1989 году. The Guardian отмечает, что картина о решившей стать курьером маленькой ведьме влюбляет в себя всех, кто ее посмотрит.

Третья позиция в рейтинге у классической американской музыкальной комедии «Поющие под дождем» 1952 года. Авторы отмечают, что в картине присутствует «легкое комическое насилие», однако считают его неспособным расстроить даже маленького ребенка.

Также в пятерку пошли анимационно-игровой фильм «Марсель, ракушка в ботинках» (2021) и мультфильм «Барашек Шон: Фермагеддон» (2019). Первый журналисты отметили из-за необычного главного героя и меланхоличности повествования, подчеркнув, что картина может показаться странной. Зрителей второго авторы рейтинга сравнили с человеком, запертым в сарае, в котором взрываются фейерверки — он способен доставить радость зрителю почти любого возраста, несмотря на «вялость» остальных фильмов во вселенной.

Также в список вошли «Патерсон» (2016), «Простая история» (1999), «Время развлечений» (1967), «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» (2010), «Перед закатом» (2004), «Снупи и мелочь пузатая в кино» (2015), «Мечты Дзиро о суши» (2011), «Четырежды» (2010), «Каждому свое» (2016), «Ночью у море одна» (2017), «Красная черепаха» (2016), «Любовное настроение» (2000), «Любопытный Джордж» (2006), «Мой ужин с Андре» (1981) и первая часть «Тачек» (2006).