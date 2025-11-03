EN
Россияне рассказали о ревности к коллегам по работе партнера

2 минуты чтения 15:36 | Обновлено: 15:39

Пятая часть российских мужчин и каждая шестая женщина ревнуют своего партнера или партнершу к коллегам по работе. Об этом говорят результаты исследования, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Так, утвердительно на вопрос «Ревнуете ли вы свою девушку/жену к ее коллегам мужского пола?» ответили в общей сложности 19% респондентов мужского пола. При этом более половины ревнивцев, по их словам, озвучивают свои тревоги и обсуждают их с партнершей, тогда как остальные страдают молча.

Наиболее ревнивыми среди мужчин оказались молодые респонденты в возрасте до 34 лет. Среди них в деструктивном чувстве признались 20% опрошенных. При этом три четверти из них говорят своей партнерше об этих переживаниях, тогда как каждый четвертый хранит их в тайне.

Как показали результаты опроса, российские женщины меньше мужчин ревнуют своего партнера к коллегам противоположного пола. Так, утвердительно ответили на вопрос «Ревнуете ли вы своего молодого человека/мужа к его коллегам женского пола?» в общей сложности 16% участниц опроса. При этом открыто высказывать свои опасения на этот счет больше всего склонны россиянки в возрасте от 34 до 44 лет. Среди них в этом признались 12% респонденток.

Сравнивая результаты свежего опроса с аналогичными исследованиями прошлых лет, можно сказать, что количество ревнивцев в России постепенно снижается. Так, в 2019 году об отсутствии ревности своей партнерши к ее коллегам по работе заявляли 77% российских мужчин, а в 2025 году их оказалось 81%.

В свою очередь, среди женщин об отсутствии ревности в 2019 году говорили 79% респонденток, тогда как в 2025 году их доля составила уже 84%.

