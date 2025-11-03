EN
Названы новые востребованные профессии в России

2 минуты чтения 14:49

На российском рынке труда растет спрос на специалистов в сфере 3D-печати, интернета вещей (IoT), а также проектировщиков виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR). Об этом, как пишет газета «Известия», рассказала директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.

По ее словам, особенно бурно растет направление, связанное с 3D-печатью. Специалисты занятые в этой области создают цифровые модели и управляют высокоточным оборудованием для печати самых разных продуктов — от предметов интерьера и медицинских протезов до элементов зданий и промышленных деталей.

Игнатова уточнила, что с начала года по всей стране было опубликовано около тысячи таких вакансий. Большинство из них — 41% — в Москве, следом идет Санкт-Петербург, на которых приходится 15% таких вакансий, а на третьем месте Свердловская область с 11%. Спрос на специалистов по 3D- печати там эксперт объяснила развитием промышленного и технологического секторов.

Также среди работодателей растет спрос на инженеров и разработчиков «интернета вещей». Речь идет о специалистах, которые создают экосистемы для «умных» устройств, которые способны в автономном режиме обмениваться данными и взаимодействовать. В качестве примеров Игнатова назвала промышленные комплексы, системы безопасности и устройства для умных домов.

По ее словам, в этой сфере с начала года появилось 400 новых вакансий, большая часть из которых в Москве и Петербурге. В то же время активный спрос на специалистов в сфере «интернета вещей» также фиксируется в Новосибирской области и Владивостоке.

Между тем, как отметили в пресс-службе Positive Technologies, что рост количества IoT-устройств приводит к росту угроз, как для пользователей, так и для бизнеса. Так, сбылись прогнозы компании об увеличении количества кибератак, целями которых становятся такие устройства. Особенно острой эту проблему эксперты назвали в сфере промышленности и развивающихся системах умных городов, включая цифровизацию многоквартирных домов.

