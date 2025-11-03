EN
Экономика

Первый автомобильный бренд лишился возможности вернуться в Россию

2 минуты чтения 23:33 3 ноября

Японская Mazda Motor, ушедшая из России после начала войны в Украине, потеряла право выкупить свою 50-процентную долю в предприятии по производству машин во Владивостоке. Компания владела заводом совместно с бывшим российским партнером Sollers, передает Reuters.

Как пишет агентство, в 2022 году Mazda и другие автомобильные компании, в частности Renault, Mercedes-Benz и Hyundai продали свои активы российским компаниям за символические суммы и договорились об их обратном выкупе в течение нескольких лет. Mazda стала первым брендом, который лишился права выкупа.

В октября 2022 года компания продала свою долю компании Sollers за один евро. Выкупить ее обратно бренду разрешалось в течение трех лет. «Группа Sollers не получала никаких предложений или запросов от Mazda относительно реализации опциона, и в текущих условиях мы не видим в этом необходимости», — заявили в Sollers.

Представители компании добавили, что завод во Владивостоке перезапустили через год после продажи доли Mazda, и сейчас он выпускает автобусы. Reuters отмечает, что многие заводы, которые достались российским производителям от зарубежных компаний, теперь выпускают китайские машины под российскими брендами. Так, на бывшем заводе Renault в Москве китайские автомобили теперь собираются под брендом «Москвич».

В то же время The Moscow Times пишет со ссылкой на данные Росстата, что в этом году производство транспортных средств в России упало до уровня 2022 года. Тогда, по данным издания, отрасль рухнула после ухода иностранных компаний до уровня 1970-х годов и постепенно восстанавливалась в течение последующих двух лет.

