Общество

СМИ рассказали о способной «спасти Европу» философии

2 минуты чтения 13:22

The Economist рассказал о финской жизненной философии под названием «сису», которая, по мнению издания, может «спасти европейцев», сталкивающихся в последнее время с угрозой войны с Россией, хаотичной политикой и проблемами в экономике.

Журнал называет сису новым скандинавским трендом. Под этим термином подразумевается черта характера или философия, сочетающая в себе внутреннюю силу, настойчивость и решительность перед невзгодами. Отмечается, что сису появилась в том числе под влиянием истории, поскольку Финляндия находилась под властью Швеции, а затем Российской империи и, получив независимость в 1917 году, дважды воевала с Советским Союзом.

Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
Общество15 минут чтения

Сейчас протяженность границы Финляндии с Россией, ведущей войну в Украине, составляет более тысячи километров, что делает страну уязвимой для потенциального нападения российской армии. Тем не менее, жители страны, как пишет The Economist, не поддаются панике, а исследования показывают, что Финляндия считается одним из самых счастливых государств.

По словам заместителя главы Комитета национальной безопасности Финляндии Аннукки Юливаары, война в Украине подчеркивает «важность психологической устойчивости». Этот фактор, по ее мнению, означает, что жители Финляндии смогут, с одной стороны, жить обычной жизнью, а с другой — добровольно участвовать в национальной обороне, благодаря чему финны почувствуют, что они активно способствуют безопасности страны.

В качестве примера такого образа жизни журнал приводит учащихся школ, которые добираются до учебных заведений пешком или на велосипедах, а на уроках им рассказывают о «безопасном обществе». Так, учеников младших классов учат безопасным прогулкам по району, а старшеклассников — умению распознавать кампании по дезинформации.

«Кровавый ректор»
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
Криминал21 минута чтения

После окончания школы выпускников призывают на военную службу, куда на добровольной основе приходит все больше женщин. Согласно опросам, около 80% жителей Финляндии готовы взять в руки оружие в случае нападения России. При этом в других европейских странах доля людей, положительно ответивших на этот вопрос, значительно ниже.

Кроме того, политические и деловые лидеры страны собираются на многодневные курсы по безопасности. Там они обсуждают способы, которыми участники курсов и их организации могут помочь в обеспечении безопасности Финляндии.

Такая подготовка, по версии The Economist, позволяет жителям Финляндии воспринимать угрозу со стороны России как данность, которая вызывает беспокойство, но не является непреодолимой. 

