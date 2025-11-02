СМИ рассказали о способной «спасти Европу» философии

The Economist рассказал о финской жизненной философии под названием «сису», которая, по мнению издания, может «спасти европейцев», сталкивающихся в последнее время с угрозой войны с Россией, хаотичной политикой и проблемами в экономике.
Журнал называет сису новым скандинавским трендом. Под этим термином подразумевается черта характера или философия, сочетающая в себе внутреннюю силу, настойчивость и решительность перед невзгодами. Отмечается, что сису появилась в том числе под влиянием истории, поскольку Финляндия находилась под властью Швеции, а затем Российской империи и, получив независимость в 1917 году, дважды воевала с Советским Союзом.
Сейчас протяженность границы Финляндии с Россией, ведущей войну в Украине, составляет более тысячи километров, что делает страну уязвимой для потенциального нападения российской армии. Тем не менее, жители страны, как пишет The Economist, не поддаются панике, а исследования показывают, что Финляндия считается одним из самых счастливых государств.
По словам заместителя главы Комитета национальной безопасности Финляндии Аннукки Юливаары, война в Украине подчеркивает «важность психологической устойчивости». Этот фактор, по ее мнению, означает, что жители Финляндии смогут, с одной стороны, жить обычной жизнью, а с другой — добровольно участвовать в национальной обороне, благодаря чему финны почувствуют, что они активно способствуют безопасности страны.
В качестве примера такого образа жизни журнал приводит учащихся школ, которые добираются до учебных заведений пешком или на велосипедах, а на уроках им рассказывают о «безопасном обществе». Так, учеников младших классов учат безопасным прогулкам по району, а старшеклассников — умению распознавать кампании по дезинформации.
После окончания школы выпускников призывают на военную службу, куда на добровольной основе приходит все больше женщин. Согласно опросам, около 80% жителей Финляндии готовы взять в руки оружие в случае нападения России. При этом в других европейских странах доля людей, положительно ответивших на этот вопрос, значительно ниже.
Кроме того, политические и деловые лидеры страны собираются на многодневные курсы по безопасности. Там они обсуждают способы, которыми участники курсов и их организации могут помочь в обеспечении безопасности Финляндии.
Такая подготовка, по версии The Economist, позволяет жителям Финляндии воспринимать угрозу со стороны России как данность, которая вызывает беспокойство, но не является непреодолимой.