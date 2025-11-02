СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству

Владимир Путин планирует стать одним из самых «долгоиграющих» правителей в мировой истории и фактически основать новую династию, сделав наследником на посту президента России собственного сына. Об этом пишет британский таблоид Daily Star, ссылаясь на данные российского журналиста-расследователя Илью Давлятчина.

По его словам, Путин собирается оставаться у власти до 2050 года, когда ему исполнится 93 года. После внесения поправок в российскую Конституцию в 2020 году число президентских сроков Путина было обнулено, что позволяет ему «законно» снова участвовать в президентских выборах и оставаться на посту главы государства до 2036 года.

Однако, по мнению журналиста, юридические ограничения вряд ли остановят Путина в его стремлении стать одним из рекордсменов по продолжительности правления в мировой и российской истории. Так, он уже правит дольше, чем чилийский диктатор Аугусто Пиночет, остававшийся у власти 17 лет, лидер фашистской Италии Бенито Муссолини (20 лет), индонезийский диктатор Сухарто (20 лет) и глава социалистической Румынии Николае Чаушеску, расстрелянный революционерами в 1989 году после 24 лет правления.

К окончанию своего возможного пятого президентского срока в 2036 году Путин превзойдет по длительности правления страной китайского «Великого кормчего» Мао Цзедуна, оставшегося у руля 33 лет года. Удержавшись в Кремле до 2036 года, Путин обойдет диктаторов Испании и Португалии Франсиско Франко и Антониу ди Салазара, правивших по 36 лет.

Если Путин сможет реализовать свои планы и оставаться у власти до 2050 года, срок его правления превысит нахождение у власти ливийского диктатора Муаммара Каддафи, убитого после 42 лет правления, деда северокорейского диктатора Ким Чен Ына Ким Ир Сена, правившего 46 лет и лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, занимавшего президентский пост островного государства в течение 49 лет.

Как утверждает Давлятчин, к 2050 году Путин планирует подготовить себе преемника на президентском посту. Им должен стать сын Путина от бывшей гимнастки Алины Кабаевой Иван, которому к этому моменту исполнится 35 лет.