Россиянка напала на пенсионерку и отравила десятки бездомных животных

Жительница Петербурга, 53-летняя Виктория В., отравила десятки бездомных котов, которых подкармливали жильцы дома на проспекте Ударников. Перед этим женщина угрожала соседям и напала на пенсионерку. Об этом петербуржцы рассказали телеграм-каналу «Осторожно, новости».

По их словам, в подвале дома жили около 20 бездомных котов. Их подкармливали две пенсионерки с соседней улицы, а на корм скидывались жители всего двора. Женщины поддерживали чистоту и мыли миски за животными.

Однако этим летом Виктория начала угрожать пенсионеркам расправой. Она вместе с двумя мужчинами, чьи имена не называются, начала дежурить у подвала, где жили коты, и прогонять пришедших покормить животных пенсионерок.

«Все началось, когда в доме сделали ремонт. Виктория стала говорить, что нечего разводить грязь. Хотя у нас нет закона, запрещающего кормить животных, в подвале специально были открыты окна. Угроз ни от кого не поступало, кроме Виктории. У нее самой есть собака, поэтому для всех нас стало шоком, что человек, имеющий животное, может быть настолько неадекватным [по отношению к котам]», — рассказали «Осторожно, новости» петербуржцы.

Вскоре Виктория напала на одну из пенсионерок и распылила на нее перцовый баллончик. Женщина не стала обращаться в полицию, поскольку неназванные мужчины продолжили ей угрожать, а также из-за проблем с сердцем. При этом она продолжила кормить котов.

В середине октября Виктория высыпала в подвал отравляющее вещество, предположительно, хлорку. Телеграм-канал отмечает, что женщина попала на камеры видеонаблюдения с большим мешком, однако то, как она рассыпала отраву, на записи не зафиксировано.

«Нет видео, как она сыплет что-то у подвала. Есть звук, как она чем-то шуршит. Нам всем понятно, что она туда не подметать пришла», — заявили местные жители. По их словам, жители первых этажей пожаловались на «удушающий запах».

В результате большинство котов погибли, а их трупы остались в подвале. В полиции отказались принимать заявление на Викторию. Ее неназванный сосед также выяснил, что в 2002 году женщину уже обвиняли в нападении.