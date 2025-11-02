EN
Общество

Эксперт рассказала о тренде на «глупые дома»

2 минуты чтения 14:41

Вице-президент по исследованиям в международной некоммерческой организации Global Wellness Institute Бет Макгроарти рассказала изданию Axios о новой тенденции: люди все больше стали отказываться от «умных домов».

По ее словам, в последнее время появился тренд на «глупые дома», в которых люди отказываются от стилизованных под объекты НАСА устройств в пользу тех, на которых установлены «старомодные» кнопки, переключатели и ручки. 

Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
Общество

Кроме того, люди стали активнее проектировать в своих домах места, в которых можно отдохнуть от гаджетов. Так, согласно отчету американской компании Zillow, которая занимается риэлторскими услугами, одним из главных трендов будущего года стал запрос на «уютные уголки для чтения», расположенные под лестницей, у окна или в просторной комнате, где люди могут провести время вне цифровой среды.

«[Дом, в котором] технологии всегда находятся на заднем плане, работают и слушают, вызывает беспокойство, а не способствует восстановлению», — считает архитектор Ян М. Ван. Axios отмечает, что возвращение к пространству без большого количества технологий — это нечто большее, нежели ностальгия по эпохе без интернета.

«Кровавый ректор»
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
Криминал

По данным издания, на решение вернуться к традиционным домам могли повлиять растущие цены на интеллектуальные устройства, быстрый темп развития технологий, из-за чего эти устройства нуждаются в постоянном обновлении, а также необходимость справляться с техническими неполадками.

Весной этого года Hollywood Reporter писал, что люди начали отказываться от бытовой техники с поддержкой Wi-Fi и голосовым управлением. Кроме того, по данным The Washington Post, среди людей, в том числе представителей поколения Z, стали набирать популярность стационарные телефоны. Ими начали пользоваться в частности семьи с детьми, в которых родители хотят оградить своих детей от чрезмерного просмотра экрана.

