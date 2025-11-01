Певица Ёлка убрала упоминание Украины из песни «Прованс»

Родившаяся в украинском Ужгороде певица Ёлка отредактировала текст одной из своих самых известных песен «Прованс» перед выступлением на вручении премии «Золотой граммофон» в Москве, пишет The Insider.

Исполнитель заменила оригинальный текст «завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете» на «завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете». Ёлка убрала упоминание киевского аэропорта Борисполь, закрытого 24 февраля 2022 года из-за начала вторжения России в Украину.

Видео: pudra_media / Instagram

Журналисты отмечают, что с февраля 2022 года певица воздерживалась от высказываний про российско-украинскую войну, прокомментировав происходящее лишь в конце октября 2025 года. На одном из концертов Ёлка обратилась ко «всем, кто этим рулит». Эти людям певица пожелала мудрости, а всем остальным мира.

Украинское СМИ УНИАН отмечает, что певица переехала в Россию в молодости и осталась жить в этой стране и после начала войны. Концерт, на котором Ёлка исполнила отредактированную версию песни, прошел 31 октября. Ранее в интернете появлялась информация о том, что певица якобы отправляет донаты ВСУ, а ее концерты в Пскове и Нижнем Новгороде отменялись без объяснения причин.

При этом содержащееся в изначальной версии текста песни упоминание города Париж и французской провинции Прованс осталось и сейчас.

Ранее в России отцензурировали фильм «О чем говорят мужчины». Из картины вырезали карту, по которой становилось понятно, что герои едут в украинский город Одесса, а также упоминание группы «Би-2» — при этом по сюжету персонажи отправились на концерт коллектива именно в этот город. Также была вырезана сцена, в которой персонаж-грузин рассказывает об облавах на граждан этой страны в Москве, которые происходили в 2006 году.