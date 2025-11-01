Ученые впервые измерили связь человека с природой

Британские и австрийские ученые провели первое в истории глобальное исследование взаимоотношений людей с миром природы. В нем приняли участие 57 тысяч человек из 61 страны, сообщает The Guardian.

По данным издания, в исследовании рассматривается, как отношение к природе формируется под воздействием социальных, экономических, географических и культурных факторов. Так, самой «тесно связанной» с природой страной оказался Непал. За ним следуют Иран, Южная Африка, Бангладеш и Нигерия. Хорватия и Болгария — единственные европейские страны, попавшие в первую десятку. Следующая европейская страна, Франция, заняла 19-е место.

Россия вошла в топ-10 стран с конца рейтинга. Вместе с ней «наименее связанными» с природой государствами оказались Ирландия, Саудовская Аравия, Великобритания, Нидерланды, Канада, Германия, Израиль, Япония и Испания.

Как пишет The Guardian, под связью с природой ученые подразумевают психологическое понятие, измеряющее близость взаимоотношений с другими видами. Исследования показали, что люди с более высоким уровнем связи с природой чувствуют себя лучше и более склонны действовать экологично. В то же время низкий уровень связи с природой ученые посчитали одной из основных причин утраты биоразнообразия в регионе.

Кроме того, ученые выяснили, что связь с природой выше у людей в странах с высоким уровнем «духовности» в обществе. Так, более религиозные общества, где вера преобладала над наукой, демонстрировали высокий уровень связи с природой. Обратная тенденция наблюдалась в странах с лучшими условиями для ведения бизнеса. Также на связь с природой влияли уровень урбанизации, средний доход и использование интернета.