Ученые впервые измерили связь человека с природой

2 минуты чтения

Британские и австрийские ученые провели первое в истории глобальное исследование взаимоотношений людей с миром природы. В нем приняли участие 57 тысяч человек из 61 страны, сообщает The Guardian.

По данным издания, в исследовании рассматривается, как отношение к природе формируется под воздействием социальных, экономических, географических и культурных факторов. Так, самой «тесно связанной» с природой страной оказался Непал. За ним следуют Иран, Южная Африка, Бангладеш и Нигерия. Хорватия и Болгария — единственные европейские страны, попавшие в первую десятку. Следующая европейская страна, Франция, заняла 19-е место.

«Кровавый ректор»
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
Криминал21 минута чтения

Россия вошла в топ-10 стран с конца рейтинга. Вместе с ней «наименее связанными» с природой государствами оказались Ирландия, Саудовская Аравия, Великобритания, Нидерланды, Канада, Германия, Израиль, Япония и Испания.

Как пишет The Guardian, под связью с природой ученые подразумевают психологическое понятие, измеряющее близость взаимоотношений с другими видами. Исследования показали, что люди с более высоким уровнем связи с природой чувствуют себя лучше и более склонны действовать экологично. В то же время низкий уровень связи с природой ученые посчитали одной из основных причин утраты биоразнообразия в регионе.

Первая ядерная катастрофа СССР
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
Общество16 минут чтения

Кроме того, ученые выяснили, что связь с природой выше у людей в странах с высоким уровнем «духовности» в обществе. Так, более религиозные общества, где вера преобладала над наукой, демонстрировали высокий уровень связи с природой. Обратная тенденция наблюдалась в странах с лучшими условиями для ведения бизнеса. Также на связь с природой влияли уровень урбанизации, средний доход и использование интернета.

