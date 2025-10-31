EN
СМИ назвали способ «загнать Путина в угол»

2 минуты чтения 10:10 | Обновлено: 12:29

Украина столкнулась с сильнейшим финансовым кризисом, и если ничего не изменится, страна без финансирования со стороны Европы останется без денег к февралю следующего года. Однако, как пишет The Economist, финансовая поддержка Украины Евросоюзом может стать «исторической возможностью» для блока и позволит «изменить баланс сил» между Европой и Россией.

По данным издания, к концу этого года расходы Украины на войну достигнут 360 миллиардов долларов с момента начала полномасштабного вторжения. За этот год украинские власти потратили на военные нужды около 100 миллиардов долларов. При этом страна лишилась значительной поддержки США после прихода к власти Дональда Трампа, а долги и дефицит бюджета растут.

The Economist называет Европу единственным оставшимся источником финансирования Украины. Отмечается, что в блоке существуют разногласия по этому поводу. Так, члены ЕС не смогли договориться о передаче Украине замороженных российских активов. Кроме того, Франция опасается, что выделенные Украине средства пойдут на закупку американского оружия по завышенным ценам «в угоду Трампу», а другие члены блока предполагают усиление коррупции в Украине.

В то же время Европа может получить крупную выгоду от поддержки Украины, поскольку финансовые обязательства могут обнажить и усилить долгосрочную слабость Кремля. Так, потери России в войне оказались вдвое больше, чем потери Украины, а затраты на военную отрасль в этом году достигнут 160 миллиардов долларов. Также в стране наблюдается высокая инфляция, застой в экономике и нехватка рабочей силы наряду с высокой ключевой ставкой.

«Еще пять лет такой ситуации, вероятно, спровоцируют экономический и банковский кризис в России. Если Европа сможет продемонстрировать России, что она будет поддерживать войну хотя бы в течение этого времени, [Владимир] Путин будет загнан в угол», — пишет The Economist.

Еще одна выгода для Европы, которую видит издание, — это снижение зависимости от США в военных вопросах. Так, финансирование Украины должно помочь блоку нарастить финансовую и промышленную мощь, необходимую ему для самообороны. В долгосрочной перспективе ЕС мог бы стимулировать европейские оборонные предприятия, а не закупать оружие у США.

Издание отмечает, что четырехлетнее обязательство поддержки Украины обойдется Европе в 390 миллиардов долларов, которые могли бы быть распределены по всем членам НАТО, исключая США. В противном случае, как пишет The Economist, Украина проиграет войну и превратится в «озлобленное, полуразрушенное государство», а Путин сможет использовать ее армию и оборонную промышленность для нового конфликта.

