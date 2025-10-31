Банки начали менять условия кредитов без предупреждения россиян

Клиенты российских банков рассказали, что финансовые организации стали менять условия кредитов без уведомления заемщиков. Как пишут «Известия», банки могут, в частности, удлинить сроки выплат по кредитам, из-за чего увеличивается общая сумма.

По данным издания, другие параметры кредитов тоже могут меняться. Чаще всего это происходит из-за того, что клиенты отключают платные пакеты, которые позволяли им получить льготы по кредиту. При этом «Известия» пишут, что люди не всегда делают это осознанно — платные услуги им могут отключить автоматически из-за нарушений условий договора.

«К нам все чаще обращаются заемщики, которые сталкиваются с односторонним изменением условий: растут ставки, удлиняются сроки или увеличиваются ежемесячные платежи. Это уже не единичные случаи», — рассказал управляющий партнер юридической компании «Провъ» Александр Киселев.

«Известия» отмечают, что в случае нарушения условий договора банки имеют формальное право пересмотреть условия кредитования, но их клиенты об этом не знают. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов пояснил газете, что поводом для пересмотра договора и повышения процентной ставки может стать «даже незначительная просрочка платежа».

Клиенты также рассказали, что иногда после изменения условий кредита банки не позволяют им вернуться к прежним условиям, если они погасили просроченный платеж или вернули случайно отключенные функции.

Кроме того, эксперты добавили, что банки не всегда достаточно информируют своих клиентов о полном перечне условий, которые позволяют им получить льготные кредиты. По их мнению, клиент должен знать о всех потенциальных изменениях, а среди россиян в целом нужно сильнее развивать финансовую грамотность, чтобы они знали свои права и обязанности, когда берут кредиты.